Nhận định bóng đá Liverpool vs PSG tứ kết cúp C1 châu Âu hôm nay

PSG là ứng viên vô địch hàng đầu của cúp C1 châu Âu mùa giải 2025/26. Trận tứ kết lượt về của họ là chuyến làm khách trên sân Anfield trước Liverpool. Khi Ligue 1 chưa bao giờ mang đến thử thách lớn lao với PSG, UEFA Champions League là đích đến luôn có sự cuốn hút lớn với Demble và đồng đội.

Nhận định Liverpool vs PSG

Hiếm có đội bóng nào lại được hưởng lợi như PSG trong vòng loại trực tiếp cúp châu Âu. Họ được nghỉ luôn trận đấu quốc nội giữa tuần còn Liverpool vẫn phải miệt mài thi đấu để tìm vé dự cúp C1 châu Âu. Riêng về vấn đề thể lực, PSG rõ ràng chiếm ưu thế không nhỏ trước đối thủ của mình dù phải di chuyển từ Pháp sang Anh.

PSG chiếm ưu thế lớn trước Liverpool.

Hơn nữa, không nhiều người tin vào màn lội ngược dòng "thần thánh" nào đó của Liverpool trong thời điểm hiện tại. Quỷ đỏ vùng Merseyside không còn giữ được phong độ đủ tốt, họ đang chao đảo dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Bất chấp những vụ chuyển nhượng đình đám hồi đầu mùa giải, Liverpool đánh mất chính mình khi Salah sa sút.

Những con số thống kê ở trận lượt đi nói lên nhiều điều. PSG dứt điểm 17 lần, gần gấp 6 so với Liverpool (dứt điểm 3 lần). Đội chủ nhà giữ đến 74% thời lượng bóng lăn trên sân, họ tung ra 733 đường chuyền với độ chính xác 93%. Liverpool có 255 đường chuyền nhưng độ chính xác chỉ đạt 78%. Liverpool chỉ hơn đối thủ ở...số thẻ vàng.

Bàn mở tỉ số sớm của Desire Doue và bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Khvicha Kvaratskhelia là hệ quả tất yếu cho thế trận thuận lợi mà PSG tạo ra.

Dĩ nhiên, Liverpool vẫn là đội bóng sừng sỏ và các đại diện ở Ngoại Hạng Anh luôn sẵn sàng tạo ra những màn trình diễn khó lường. Nhưng mọi lập luận và dự đoán cũng cần có cơ sở nhất định về chuyên môn.

Niềm hy vọng trên hàng công của Liverpool giờ không phải công thần Salah hay bản hợp đồng đắt giá Ekitike mà lại đến từ Rio Ngumoha - cầu thủ mới 18 tuổi. Chỉ dấu này cho thấy sự bế tắc của Arne Slot và khó để Liverpool có thể mang đến khác biệt.

Thông tin lực lượng

Liverpool không gặp may sau chiến thắng trước Fulham ở giải Ngoại Hạng Anh. Curtis Jones rời sân vì chấn thương nhưng có tập nhẹ vào ngày thứ hai. Một loạt cầu thủ khác sẽ vắng mặt như Alssion Becker, Wataru Endo (chấn thương mắt cá chân), Giovanni Leoni (chấn thương dây chằng chéo trước) và Conor Bradley (chấn thương đầu gối) đang trong quá trình điều trị tại Liverpool.

Trong khi đó, PSG đã không gặp tổn thất nào về thể lực sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi. Họ được nghỉ ngơi hoàn toàn vào cuối tuần và HLV Enrique không còn phải đối mặt với bất kỳ mối lo ngại nào về lực lượng. Bradley Barcola đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có mặt trên băng ghế dự bị. Chỉ có Fabian Ruiz vẫn vắng mặt.

Dự đoán: Liverpool 1-2 PSG

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Mamardashvili; Dominik Szoboszlai, Ibrahim Konate, Virgil Van Dijk, Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohammed Salah, Florian Wirtz, Ngumoha; Hugo Ekitike.

Paris Saint-Germain: Safonov; Archaf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Ruben Neves; Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.