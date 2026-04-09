Kết quả PSG 2-0 Liverpool: Thống kê áp đảo

(VTC News) -

Paris Saint-Germain (PSG) là đội duy nhất thắng trên sân nhà ở lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League. Đội đương kim vô địch đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0 sau màn trình diễn áp đảo và thuyết phục trên sân Parc des Princes (Paris, Pháp).

Huấn luyện viên Arne Slot sử dụng đội hình có 3 trung vệ ở trận này. Tuy nhiên, điều đó không giúp Liverpool phòng ngự tốt hơn. Đội bóng Anh nhận bàn thua ở ngay phút thứ 11. Desire Doue xoay sở khéo léo trước 4 cầu thủ đội khách trước khi sút tung lưới Liverpool.

PSG áp đảo Liverpool. (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Trong hiệp một, tỷ lệ giữ bóng của PSG lên tới 75%. Thậm chí, họ không để Liverpool tung ra pha dứt điểm nào.

Tính trong cả trận, đại diện của giải Ngoại Hạng Anh chỉ thực hiện được 3 cú sút, không lần nào trúng khung thành. Thủ môn Gianluigi Donnarumma trải qua trận đấu nhàn nhã.

Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, việc PSG có bàn thắng thứ hai không bất ngờ. Nuno Mendes kiến tạo để Khvicha Kvaratskhelia vượt qua thủ môn đội khách và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số này là lợi thế đáng kể cho đội bóng Pháp trước trận lượt về trên sân khách vào tuần sau.

Số liệu thống kê trận PSG 2-0 Liverpool.

Đội hình PSG vs Liverpool

PSG: Matvey Safonov (6,8 điểm), Nuno Mendes (7,4), William Pacho (6,9), Marquinhos (7,6), Achraf Hakimi (7,3), Warren Zaire-Emery (7,3), Vitinha (8,4), Joao Neves (8,3), Khvicha Kvaratskhelia (8,6), Ousmane Dembele (7,8), Desire Doue (7,7); Thay người: Lee Kang-in (6,6), Lucas Hernandez.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili (6,7), Joe Gomez (5,9), Virgil van Dijk (6,0), Ibrahima Konate (6,2), Milos Kerkez (6,2), Alexis Mac Allister (5,0), Ryan Gravenberch (6,1), Dominik Szoboszlai (6,4), Jeremy Frimpong (5,2), Hugo Ekitike (5,6), Florian Wirtz (6,4); Thay người: Andy Robertson (6,4), Alexander Isak (6,3), Cody Gakpo (6,3), Curtis Jones (6,4), Trey Nyoni.