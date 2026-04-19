Nhà gỗ ở trung tâm Đà Lạt bốc cháy ngùn ngụt, khói bao trùm khu dân cư

(VTC News) -

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 19/4, tại căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cháy lớn xảy ra giữa khu dân cư ở Đà Lạt.

Theo người dân, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên trong căn nhà gỗ của một hộ dân nên hô hoán, tìm cách phun nước dập lửa.

Bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên các biện pháp cứu hỏa tại chỗ không phát huy tác dụng.

Cột khói đen kịt bốc lên hàng chục mét.

Ngọn lửa càng lúc càng bốc cháy dữ dội. Cột khói đen kịt bốc lên cao hàng chục mét và lan sang 2 nhà bên cạnh.

Các chiến sĩ cứu hỏa, Công an tỉnh Lâm Đồng cố gắng dập tắt đám cháy lớn.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 10h20 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, toàn bộ tài sản trong căn nhà bị lửu thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 8h30 sáng 15/4, tại biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy tàu cá.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng, con tàu bị cháy trên biển mang số hiệu BTh 95768 TS, chiều dài hơn 19 m, công suất 750 cv do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Phú Thủy) là thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Bước đầu, xác định con tàu trên xuất bến đi biển vào ngày 12/4 gồm 21 thuyền viên. Đến 5h sáng 15/4 tàu vào bến Cảng cá Phú Hài. Khi tàu neo đậu cửa cách Cảng cá Phú Hài khoảng 2 km về hướng Tây Nam thì bị bốc cháy, may mắn không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy là do khi đang nấu ăn thì bị rò rỉ bình gas. Tại hiện trường, cabin tàu cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.