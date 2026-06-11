Nhà dân ở Mỹ đua nhau cải tạo để kiếm tiền cho thuê dịp World Cup

(VTC News) -

Khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá từ khắp thế giới đổ về Bắc Mỹ theo dõi World Cup 2026, không chỉ khách sạn mà cả nhà dân cũng trở thành “mỏ vàng” mới. Từ New Jersey, New York đến Los Angeles hay Houston, nhiều chủ nhà đang mạnh tay đầu tư hàng chục nghìn USD để cải tạo bất động sản với hy vọng thu về khoản lợi nhuận đáng kể trong mùa bóng đá lớn nhất hành tinh.

Emily Aguirre, 30 tuổi, sống tại Newark, bang New Jersey, là một trong số đó. Tháng 3 vừa qua, cô và vị hôn phu Gerardo hoàn tất việc mua căn nhà đầu tiên của mình gồm ba phòng ngủ và một phòng tắm. Đáng lẽ đây sẽ là tổ ấm mới của cặp đôi, nhưng World Cup đã khiến kế hoạch thay đổi.

Thay vì chuyển vào ở, họ quyết định đầu tư khoảng 10.000 USD (263 triệu đồng) để sửa chữa, nâng cấp toàn bộ ngôi nhà rồi đưa lên nền tảng Airbnb cho thuê ngắn hạn trong thời gian diễn ra giải đấu. “World Cup sẽ thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến New Jersey. Chúng tôi quyết định hoãn việc chuyển vào ở để cho thuê nhà và kiếm thêm thu nhập”, Aguirre chia sẻ.

Emily Augirre và Gerardo Hernandez dành ngôi nhà mới cho khách quốc tế thuê dịp World Cup 2026.

Ngôi nhà của họ nằm cách sân vận động MetLife ở East Rutherford chưa đầy 20 phút lái xe. Đây là nơi diễn ra 8 trận đấu của World Cup 2026, trong đó có trận chung kết.

Trong nhiều tháng qua, Aguirre và vị hôn phu đã dành hầu hết các buổi tối và cuối tuần để tự tay cải tạo ngôi nhà. Họ sơn tường, lát gạch, lắp đèn, sửa phòng tắm, thay nội thất và trang trí lại toàn bộ không gian.

Để tạo sức hút với người hâm mộ bóng đá quốc tế, Aguirre còn mua thêm nhiều vật dụng mang chủ đề bóng đá như gối trang trí, cúp World Cup nhồi bông, cờ các quốc gia và đồ nội thất theo phong cách bóng đá. “Amazon gần như trở thành người bạn thân nhất của tôi”, cô hài hước nói.

Khoản đầu tư này nhanh chóng mang lại tín hiệu tích cực. Chỉ ít ngày sau khi mở đặt phòng, căn nhà có sức chứa tối đa 7 người đã được khách thuê kín lịch đến hết tuần thứ hai của tháng 7. Giá thuê cuối tuần khoảng 1.000 USD (26 triệu đồng) với thời gian lưu trú tối thiểu hai đêm.

Aguirre cho biết, mục tiêu trước mắt là thu lại toàn bộ 10.000 USD chi phí cải tạo. Nếu có thêm lợi nhuận, số tiền đó sẽ được dùng để tổ chức đám cưới.

Không chỉ riêng Aguirre, làn sóng cải tạo nhà cửa để đón khách World Cup đang diễn ra tại nhiều thành phố đăng cai trên khắp Bắc Mỹ. Theo nghiên cứu của Deloitte, Airbnb - đối tác chính thức của FIFA World Cup 2026 - được dự báo tạo ra khoảng 1,2 tỷ USD (31.584 tỷ đồng) doanh thu tại Mỹ, Canada và Mexico trong thời gian diễn ra giải đấu.

Riêng các chủ nhà cho thuê trên Airbnb tại Bắc Mỹ được kỳ vọng thu về khoảng 212 triệu USD (5.579 tỷ đồng). Để khuyến khích nguồn cung lưu trú, Airbnb còn triển khai chương trình thưởng 750 USD (19 triệu đồng) cho các chủ nhà mới cho thuê nguyên căn tại 16 thành phố đăng cai World Cup nếu đón khách trước ngày 31/7.

Deloitte ước tính riêng khu vực New York và các vùng phụ cận sẽ đón khoảng 238.000 du khách cần chỗ ở trong thời gian diễn ra giải đấu, trong đó có khoảng 25.000 khách hàng sử dụng Airbnb.

Triển vọng lợi nhuận hấp dẫn khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản quyết định xuống tiền nâng cấp tài sản.

Shay và Ahmad rất hào hứng chào đón khách đến thăm nhà của họ ở Houston.

Rich Lema, 26 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản (tại hạt Rockland, New York, Mỹ) hiện sở hữu ba căn nhà cho thuê ở miền bắc New Jersey. Anh đã chi hơn 10.000 USD (263 triệu đồng) để sửa chữa và làm mới toàn bộ các bất động sản trước thềm World Cup.

“Tôi đang thay sàn nhà, sửa phòng tắm, sơn lại tường và thuê công ty thiết kế nội thất để trang trí từng căn hộ”, Lema cho biết.

Ba căn nhà của anh đều nằm cách sân vận động MetLife từ 15 đến 20 phút lái xe. Theo tính toán, nếu được thuê với giá 300-500 USD (7,8 - 13 triệu đồng) mỗi đêm trong suốt thời gian giải đấu diễn ra, anh có thể thu về từ 20.000 đến 40.000 USD (hơn 500 triệu - 1 tỷ đồng).

So với việc cho thuê dài hạn chỉ mang lại khoảng 2.400-3.100 USD (63 - 81 triệud đồng) mỗi tháng cho mỗi căn nhà, mức doanh thu này cao gấp nhiều lần. “Đây là cơ hội hiếm có để kiếm được một khoản tiền rất lớn”, Lema nói.

Những ngôi nhà ở Lema đã sẵn sàng đón tiếp những du khách đam mê bóng đá.

Trong khi đó, ở phân khúc cao cấp, nhiều biệt thự gần sân vận động MetLife đang được niêm yết với mức giá lên tới hàng chục nghìn USD cho mỗi kỳ nghỉ ngắn ngày. Một trong những bất động sản nổi bật nhất là biệt thự siêu sang tại Millburn, New Jersey, cách sân vận động khoảng 26 phút lái xe.

Ngôi nhà gồm tám phòng ngủ, sáu phòng tắm, có thể phục vụ hơn 16 khách cùng lúc. Chủ sở hữu vừa chi tới 2,2 triệu USD (57 tỷ đồng) để cải tạo toàn diện nội thất và ngoại thất.

Biệt thự sở hữu hàng loạt tiện ích xa hoa như sàn gỗ sồi trắng cao cấp, lò sưởi bằng đá cẩm thạch nhập khẩu từ Italy, hồ bơi nước mặn, thác nước nhân tạo, sân hiên ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và nhiều không gian giải trí khác.

Giá thuê tối thiểu 3 đêm lên tới khoảng 38.000 USD (1 tỷ đồng), nhưng lịch đặt phòng đã kín đến cuối tháng 7.

Tại Los Angeles, nơi các trận đấu diễn ra trên sân SoFi, chủ nhà Airbnb Lia Pilla cũng đang kỳ vọng vào mùa bội thu. Người phụ nữ được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh “cô nàng lùn tịt” sở hữu 6 bất động sản cho thuê. Trong nhiều tháng qua, cô liên tục chia sẻ hình ảnh tự tay sửa chữa, đóng đinh, trát vữa và hoàn thiện nhà cửa trên mạng xã hội.

Căn nhà hai phòng ngủ của cô tại Hawthorne hiện được niêm yết với giá từ 900 đến 1.500 USD (23 - 39 triệu đồng) mỗi đêm trong thời gian World Cup diễn ra.

Nếu kín phòng suốt tháng, riêng bất động sản này có thể mang lại doanh thu từ 27.000 đến 45.000 USD (710 triệu đồng - 1,1 tỷ đồng).

Theo Deloitte, các chủ nhà tại Los Angeles được dự báo thu về trung bình khoảng 5.100 USD (134 triệu đồng) từ hoạt động cho thuê trong thời gian diễn ra World Cup. Sau đó, họ còn có cơ hội tiếp tục hưởng lợi từ Super Bowl 2027 và Olympic 2028 cũng được tổ chức tại thành phố này.

Lema đang mong chờ kiếm được một khoản tiền từ việc cho thuê nhà.

Tại Houston, vợ chồng Shay Sweeney và Ahmad cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện ngôi nhà vừa được xây dựng lại trên nền đất của ông bà Ahmad. Để chuẩn bị cho bảy trận đấu World Cup diễn ra tại sân NRG, cặp đôi đã chi khoảng 12.000 USD (315 triệu đồng) cho việc sửa chữa, trang trí và mua sắm nội thất.

Các khoản đầu tư bao gồm chăn ga, rèm cửa, đồ dùng nhà bếp, vật dụng vệ sinh cá nhân, sách giải trí và cả khu vui chơi ngoài trời. “Mọi thứ diễn ra rất bận rộn. Chúng tôi liên tục sơn sửa, hoàn thiện sàn nhà và chuyển đồ đạc vào trong”, Shay, một nhà thiết kế nội thất 38 tuổi, cho biết. Một cuối tuần lưu trú tại căn nhà mới của họ hiện có giá khoảng 1.543 USD (40 triệu đồng) sau thuế.

Dù chưa đưa ra mục tiêu lợi nhuận cụ thể, gia đình Shay kỳ vọng có thể nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư. Xa hơn, họ muốn biến ngôi nhà thành studio sản xuất nội dung dành cho các nhà sáng tạo số và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Theo họ, World Cup không chỉ là cơ hội kiếm tiền mà còn là dịp để quảng bá cộng đồng địa phương tới du khách quốc tế. “Chúng tôi muốn mọi người trong khu vực đều được hưởng lợi từ sự kiện này. Đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các nhà hàng, bảo tàng và những điểm đến địa phương”, Shay nói.

Khi ngày khai mạc World Cup 2026 đến gần, hàng nghìn chủ nhà trên khắp Bắc Mỹ đang đặt cược vào sức hút của môn thể thao vua. Với nhiều người, khoản đầu tư hàng chục nghìn USD hôm nay có thể trở thành tấm vé mang lại lợi nhuận lớn nhất trong năm.