Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường chiến thắng giải Tay Ho Half Marathon 2026

Sáng 12/4, giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 diễn ra tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội), thu hút hơn 10.000 vận động viên trong và ngoài nước tham dự.

Đây là mùa giải thứ 6 của sự kiện, với các cự ly 5km, 15km và 21km. Hai vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Trung Cường giành chức vô địch cự ly bán marathon 21km ở nội dung nữ và nam.

Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 18 phút 26 giây, xếp trên Phạm Thị Hồng Lệ (1 giờ 20 phút 13 giây) và Bùi Thị Thu Hà (1 giờ 22 phút 40 giây).

Ở nội dung nam, Nguyễn Trung Cường về nhất với thời gian 1 giờ 12 phút 36 giây, người về nhì là Dương Minh Hùng (1 giờ 12 phút 37 giây) và thứ ba là Filipov lulian (1 giờ 16 phút 23 giây).

Tại giải chạy năm nay, các nội dung thi đấu xuất phát từ phố đi bộ Trịnh Công Sơn từ sáng sớm, với cung đường chạy quanh Hồ Tây, đi qua các địa danh như Chùa Trấn Quốc và Phủ Tây Hồ.

Thu hút hơn 10.000 vận động viên tham dự, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là giải bán marathon có quy mô lớn nhất Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở một cuộc đua thể thao, giải đấu còn tạo nên bầu không khí thể thao sôi động giữa lòng Hà Nội. Sự bứt phá của các vận động viên phong trào và chuyên nghiệp trên các cung đường đã tạo nên những kỷ lục mới đầy ấn tượng.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng của mùa giải năm nay là tấm huy chương được thiết kế với hình tượng rồng bay tinh xảo. Không chỉ là phần thưởng ghi nhận thành tích thi đấu, huy chương còn thể hiện trọn vẹn tinh thần chinh phục của các vận động viên trên cung đường di sản, đồng thời trở thành vật phẩm lưu niệm có giá trị, lưu giữ dấu ấn về một hành trình đáng nhớ tại vùng đất kinh kỳ.

Nguyễn Thị Oanh tại lễ trao giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026.

Chia sẻ về thành công của mùa giải thứ 6, ông Vũ Văn Phong – Giám đốc công ty cổ phần Vũ Media - Trưởng ban tổ chức, cho biết: “Thay vì một cuộc đua đơn thuần, chúng tôi kỳ vọng Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group là hành trình lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào về vùng đất Thăng Long hào hoa, lịch lãm. Đó chính là nền tảng cốt lõi để chúng tôi không ngừng nỗ lực qua mỗi năm".

Ông đồng thời cho biết ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương - UBND phường Tây Hồ để tu sửa và cải thiện những đoạn mặt đường chưa đảm bảo chuyên môn, đồng thời làm việc với ngành điện lực để đảm bảo chiếu sáng trên toàn bộ cung đường chạy.