Hơn cả HCV Nguyễn Thị Oanh, đây mới là chi tiết cực đỉnh của điền kinh Việt Nam

(VTC News) -

Video: Nguyễn Thị Oanh và đồng đội bỏ xa các đối thủ.

Tối 13/12 tại Bangkok (Thái Lan), Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 5 liên tiếp ở nội dung nữ 5.000m, môn điền kinh. Sự "thống trị" của điền kinh Việt Nam trên đường chạy này không chỉ được thể hiện ở việc nữ vận động viên sinh năm 1995 quê Bắc Giang không có đối thủ suốt 8 năm qua. Ngay cả người cán đích ở vị trí thứ hai cũng là một chi tiết cho thấy thế mạnh cự ly 5.000m của điền kinh Việt Nam.

Kể từ SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia năm 2017 đến nay, huy chương vàng nội dung này luôn thuộc về Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, vẫn còn một hình ảnh khác cũng quen thuộc không kém. Khi quốc ca Việt Nam vang lên trong lễ trao giải, không chỉ có một lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ở vị trí cao nhất.

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết khẳng định sự thống trị của điền kinh Việt Nam ở cự ly 5.000m.

Người về nhì - sau Nguyễn Thị Oanh - ở cả 5 kỳ SEA Games đều là đồng đội của cô. Năm 2017 và 2019, Phạm Thị Huệ là người giành huy chương bạc. Phạm Thị Hồng Lệ thay thế vị trí này ở 2 kỳ SEA Games tiếp theo. Đến năm nay, người cùng thi với Nguyễn Thị Oanh là đàn em Lê Thị Tuyết.

Hai vận động viên Việt Nam nhanh chóng bứt lên bỏ xa phần còn lại của đoàn đua. Ở những vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh đổi chỗ cho đồng đội, chạy phía sau Lê Thị Tuyết. Đến khi còn hơn một vòng sân, nhà đương kim vô địch mới bứt lên mạnh mẽ.

"Ở cự ly 5.000m nữ có 2 vạn động viên Việt Nam là tôi và Tuyết. Hai chị em có chiến thuật để bảo vệ thành công tấm huy chương ở nội dung này. Thực ra mỗi người có một chiến thuật khác nhau, nhưng hai chị em lại có chung suy nghĩ. Dù vậy, khi bước vào thi đấu phải tùy cơ ứng biến, phụ thuộc nhiều yếu tố. Dù sao, chúng tôi cũng rất vui vì hai chị em đã hoàn thành xong cự ly này", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Cô gái sinh năm 1995 nói thêm về mục tiêu tại SEA Games 33: "Mỗi vận động viên đều có mục tiêu và sự cố gắng riêng trong mỗi nội dung hoặc giải đấu. Bản thân tôi cũng vậy, sẽ nỗ lực hết sức trên những cự ly của mình và hy vọng may mắn tiếp tục đồng hành với mình. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, đồng hành và cổ vũ. Đây là nguồn động lực để tôi tiếp tục thi đấu. Hôm nay, dù đang thi đấu nhưng tôi đã nghe rất rõ những tiếng cổ vũ của mọi người hô vang 2 tiếng Việt Nam".