Người Việt chuộng xe xanh, xe hybrid dẫn đầu cuộc đua tăng trưởng

(VTC News) -

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố vào chiều 10/7/2026, thị trường ô tô trong nước đã có một tháng kinh doanh khởi sắc. Tổng doanh số của các đơn vị thành viên đạt 31.104 xe, tăng 4% so với tháng trước.

Tuy nhiên, con số này vẫn giảm khoảng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sự phục hồi chưa đồng đều giữa các phân khúc.

Dòng xe Hybrid trở thành “ngôi vương” về tốc độ tăng trưởng với mức tăng tới 83% trong nửa đầu năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Trong tháng 6, xe du lịch tiếp tục là phân khúc chủ lực với 21.007 xe, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10% so với tháng trước. Ngược lại, phân khúc xe thương mại chỉ đạt 9.526 xe, giảm 7%, trong khi nhóm xe chuyên dụng đạt 571 xe với tỷ lệ tăng mạnh 23%.

Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cá nhân vẫn ổn định, trong khi xe phục vụ kinh doanh và vận tải chịu nhiều tác động từ bối cảnh kinh tế.

Một điểm nhấn quan trọng trong nửa đầu năm 2026 là sự bứt phá của nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Trong tháng 6, lượng xe nhập khẩu bán ra đạt 18.563 xe, tăng 10% so với tháng trước, vượt xa lượng xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 12.541 xe và giảm 4%.

Doanh số xe nhập khẩu trong nửa đầu năm tăng tới 23%, trong khi xe sản xuất trong nước chỉ tăng 7%. Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới cùng chính sách giá cạnh tranh đã kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam đang chuyển dịch rõ rệt sang các phương tiện xanh và tiết kiệm nhiên liệu. Phân khúc xe hybrid hiện có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với 2.347 xe được bán ra trong tháng 6, tăng 41% so với tháng trước và gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng doanh số lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 149.761 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch chiếm phần lớn với hơn 100.000 xe, xe thương mại đạt hơn 38.000 xe và xe hybrid cán mốc 10.865 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 83%.

Xét theo thị phần, Toyota tiếp tục dẫn đầu với 6.494 xe bán ra, chiếm khoảng 27% tổng doanh số của toàn hiệp hội. Mitsubishi và Ford lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với 3.158 xe và 2.741 xe. Hai thương hiệu do THACO phân phối là Kia và Mazda cũng nằm trong top 5 hãng xe bán chạy nhất.

Khoảng cách doanh số giữa các thương hiệu lớn hiện đã thu hẹp, dự báo một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong nửa cuối năm 2026. Các chuyên gia nhận định, sự tăng trưởng 15% trong nửa đầu năm là tín hiệu khả quan, phản ánh sự chuyển biến trong thị hiếu người tiêu dùng. Người mua hiện nay chú trọng nhiều hơn đến tính thực dụng và công nghệ thông minh, lý giải cho sự bứt phá của xe nhập khẩu và xe hybrid.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh trong nửa cuối năm sẽ rất lớn do áp lực giải phóng hàng tồn kho và sự gia nhập của nhiều thương hiệu quốc tế. Để duy trì đà tăng trưởng, các hãng xe cần tiếp tục duy trì chính sách kích cầu linh hoạt, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và điều chỉnh giá bán hợp lý cho người tiêu dùng.