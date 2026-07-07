VinFast VF 2 'phá đảo' thị trường với mức giá 'phổ cập ô tô toàn dân'

(VTC News) -

Đặc biệt, loạt ưu đãi đi kèm trong giai đoạn 15-17/7 có thể khiến mức giá thực tế chạm mốc 100 triệu đồng, mở ra cơ hội phổ cập ô tô cho hàng triệu gia đình và người trẻ Việt.

Vô tư đậu, đỗ, che nắng che mưa

Ngay sau khi VinFast công bố ra mắt mẫu VF 2 vào ngày 5/7, cộng đồng mạng “dậy sóng” với hàng nghìn lượt thảo luận. Trên Google Xu hướng, dễ dàng thấy “VF 2” xuất hiện trong danh sách những từ khóa đang thịnh hành trong 24 giờ qua, chỉ đứng sau các chủ đề liên quan tới World Cup.

Mức giá chỉ 188 triệu đồng cùng với thông số “chuẩn xe đô thị” khiến VF 2 trở thành tâm điểm trên thị trường xe vốn cạnh tranh khốc liệt.

“Rất nhỏ, rất tiện” là nhận định của nhiều khách hàng sẵn sàng “chốt đơn” mẫu minicar này. VinFast VF 2 được định vị là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, lý tưởng cho điều kiện giao thông tại Việt Nam. Với kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 (mm), VF 2 có thể di chuyển cực kỳ linh hoạt trong phố.

Trong khi đó, thiết kế 2 cửa tối giản nhưng không gian bên trong vẫn đủ sức chứa cho 4 người lớn.

Đánh giá về tính thực tiễn của xe, anh Hoàng Linh, người theo dõi ngành xe lâu năm, nhận định trong bối cảnh các quy định về khí thải tại khu vực trung tâm ngày càng chặt chẽ, VF 2 không chỉ là lựa chọn kinh tế mà còn hết sức thực tế. “Với kích thước nhỏ gọn, xe có thể dễ dàng xoay trở trong các ngõ nhỏ, tìm chỗ đỗ thuận lợi hơn hẳn so với các mẫu xe cỡ B hay SUV”, anh phân tích.

Một điểm nhấn khác của VF 2 nằm ở diện mạo năng động với cụm đèn LED hiện đại và bộ la-zăng 13 inch. Những hình ảnh ban đầu của xe tiết lộ nhiều gam màu “trendy” như hồng, be, bạc... VinFast cũng chăm chút cho trải nghiệm người dùng với màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng và hệ thống giải trí tích hợp radio FM.

Về khả năng vận hành, VF 2 sở hữu khối động cơ điện hơn 40 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm, giúp xe đạt tốc độ tối đa 80 km/h – mức vận hành lý tưởng cho nhu cầu di chuyển nội đô. Đặc biệt, bộ pin 18,3 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC), đáp ứng thoải mái nhu cầu của đa số khách hàng sinh sống trong đô thị.

Bên cạnh đó, dù là mẫu xe mini nhưng VF 2 vẫn đảm bảo yếu tố an toàn cơ bản với túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân bổ lực phanh điện tử EBD.

“Với VF 2, người dùng có chiếc xe gọn gàng, linh hoạt, chấp hết các loại ngõ hẻm nhưng lại an toàn và tiện lợi hơn xe máy. Hiện nay, hầu như mọi người đi lại trong phố cũng chỉ chở 1-2 người thì thay vì đi xe máy để hít khói, đội mưa thì mua VF 2 là rất hợp lý”, anh Nguyễn Quang, sinh sống tại phường Hồng Hà (Hà Nội) bày tỏ ý định mua mẫu xe điện Việt để thay thế xe máy xăng ở nhà.

“Phổ cập ô tô toàn dân” với giá sau ưu đãi chỉ 100 triệu đồng

Theo giới quan sát, điểm “gây rúng động” nhất của VF 2 chính là mức giá dễ tiếp cận. Niêm yết ở mức 188 triệu đồng, VF 2 nằm trong nhóm xe ô tô có giá tốt bậc nhất thị trường, thậm chí trực tiếp thách thức các dòng xe máy tay ga cao cấp.

Khách hàng đặt cọc sớm trong “3 ngày vàng” từ 15-17/7/2026 sẽ được nhận ưu đãi 8 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng đã và đang sở hữu xe xăng VinFast (Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0) còn được áp dụng gói voucher tri ân có giá trị lên tới 80 triệu đồng tùy dòng xe. Khi áp dụng đồng thời 2 chính sách này, mức giá thực tế cho một chiếc VF 2 được đưa xuống chỉ còn khoảng 100 triệu đồng.

“Không ngờ có ngày chúng ta mua được ô tô ’đập hộp‘, nguyên bảo hành với giá như vậy”, anh Phạm Vĩ, reviewer ngành xe hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân.

Đồng quan điểm, reviewer Khale EveryXe cho rằng với khoảng giá chỉ hơn 100 triệu đồng nhưng có 4 chỗ ngồi, VF 2 là lựa chọn an toàn, che mưa che nắng “quá ổn” cho nhu cầu cá nhân và gia đình trẻ.

Không chỉ “gây sốc” với giá mua, VF 2 còn được chú ý với đặc quyền “sạc pin 0 đồng”. Tương tự các dòng xe điện VinFast khác, VF 2 được hưởng chính sách miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng gần như không tốn chi phí vận hành hàng tháng nếu chủ yếu di chuyển trong phố.

Dự kiến, những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 9/2026. Với mức giá đột phá nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng cơ bản, VF 2 được cho là sẽ thay đổi diện mạo giao thông đô thị, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô của người Việt.