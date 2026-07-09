Bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90 sắp ra mắt thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Thông tin từ đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức của Volvo tại Việt Nam cho biết, hai dòng xe thuần điện cao cấp EX90 và ES90 sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước vào quý IV năm nay.

Hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc bắt đầu tiếp nhận các đơn đặt hàng sớm kể từ tháng 7/2026. Đây là những sản phẩm thuần điện tiếp theo được đưa về nước, sau mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ thuần điện EC40 và các dòng xe PHEV.

Về mặt kỹ thuật, Volvo EX90 và ES90 là những mẫu xe đầu tiên của hãng ứng dụng kiến trúc điện áp 800V. Nền tảng công nghệ mới này giúp tối ưu hóa khả năng truyền tải năng lượng và rút ngắn thời gian sạc pin. Theo số liệu từ nhà sản xuất, khi kết nối với trạm sạc dòng điện một chiều (DC) công suất cao, cả hai xe có khả năng sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Hệ thống điều khiển trung tâm được trang bị máy tính lõi xử lý thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ tính năng cập nhật phần mềm trực tuyến qua mạng (Over The Air - OTA).

Bộ đôi xe thuần điện cao cấp Volvo EX90 (phải) và Volvo ES90 (trái) dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào quý IV năm nay.

Mẫu sedan Volvo ES90 sở hữu kiểu dáng mui vuốt gầm thấp thể thao với chiều dài tổng thể 5.000 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.102 mm.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 333 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 92 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa khoảng 650 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn quy trình kiểm tra đồng bộ cho xe hạng nhẹ toàn cầu (WLTP). Phiên bản cao cấp hơn trang bị hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh toàn thời gian, sử dụng pin dung lượng 106 kWh cho phạm vi hoạt động lên tới 700 km.

Trong khi đó, mẫu xe đa dụng cỡ lớn (SUV) Volvo EX90 có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi với chiều dài 5.037 mm. Phiên bản dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn cho công suất 408 mã lực, còn phiên bản hiệu năng cao đạt mức 517 mã lực.

Xe được trang bị cụm pin dung lượng 111 kWh, cho phép di chuyển quãng đường từ 590 km đến 600 km sau một lần sạc đầy. Trang bị an toàn trên EX90 bao gồm hệ thống cảm biến định vị vật thể bằng xung lực ánh sáng (Lidar) đặt trên mui xe, kết hợp cùng hệ thống radar, camera và cảm biến siêu âm hỗ trợ lái tự động. Mẫu xe này đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ tổ chức đánh giá xe mới của châu Âu (Euro NCAP).

Cùng với việc chuẩn bị bán hai dòng xe mới, đơn vị phân phối đang phối hợp với các đối tác để mở rộng hạ tầng. Bên cạnh hệ thống trạm sạc nhanh hiện có tại các đại lý chính thức ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, mạng lưới trạm sạc của các đơn vị phát triển bên thứ ba cũng được kết nối thông qua nền tảng VETC, cho phép người lái xe điện có thể tìm kiếm vị trí trạm sạc và thanh toán chi phí trực tiếp bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh.