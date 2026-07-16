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Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở Nhiều tuyến phố Hà Nội bị đào xới để thi công hạ tầng ngầm nhưng hoàn trả mặt đường sơ sài, tạo rãnh lún, ổ gà, bụi bặm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người sở hữu nhà ở Mỹ lao đao vì thuế bất động sản Giá nhà tại Florida, Mỹ tăng vọt khiến người sở hữu phải gồng mình gánh chịu những hóa đơn thuế tài sản "leo thang" chóng mặt tới hơn 40% chỉ sau 3 năm.

Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 16/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng nữ trang 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 16/7/2026.

Diễn biến điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội ba năm gần nhất Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong ba năm từ 2023 đến 2025.

4 sai lầm khi dùng mỡ lợn gây hại sức khỏe, lỗi số 1 hầu như ai cũng mắc Mỡ lợn đang được nhiều gia đình sử dụng, nhưng các chuyên gia cảnh báo những sai lầm khi chế biến và bảo quản đang làm giảm chất lượng của thực phẩm này.

Tài tử đào hoa nhất TVB: Cưới Hoa hậu kém 22 tuổi, U60 viên mãn trong nhà 300 tỷ Nổi tiếng với danh xưng "đào hoa bậc nhất TVB", nam diễn viên này từng có nhiều mối tình với nhiều mỹ nhân đình đám Hoa ngữ trước khi kết hôn.

Cái gì càng thiu càng ngon? Câu đố dân gian ít người trả lời đúng Câu đố tưởng chừng như vô lý nhưng lại ẩn chứa một quy luật vô cùng thú vị của cuộc sống mà không phải ai cũng nhận ra ngay từ lần đầu tiên suy luận.

Tin xe 16/7: Jeep Wrangler có bản sa mạc mới, Denza N8 mạnh hơn Ferrari F80 Jeep Wrangler bổ sung phiên bản Laredo đậm chất off-road, Suzuki chuẩn bị tung xe điện giá rẻ mới, trong khi BYD Denza N8 gây chú ý với công suất 1.193 mã lực.

Messi: 'Người Argentina không muốn thua đội tuyển Anh' Chiến thắng trước đội tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 mang ý nghĩa lớn đối với bóng đá Argentina, theo lời Lionel Messi.

VÌ sao gọi là bánh ướt? Cái tên "bánh ướt" là sự phản chiếu trực quan nhất về trạng thái vật lý của món ăn, tư duy ngôn ngữ và nghệ thuật ẩm thực tinh tế của người Việt.

‘Chìa khóa vàng’ để Đà Nẵng bứt phá kinh tế số Đà Nẵng đang đặt kinh tế số vào trung tâm chiến lược tăng trưởng, với mục tiêu tạo ra những động lực mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyện chưa kể của những người lính Việt Nam cứu người giữa tâm chấn động đất Venezuela Những người lính cứu hộ Việt Nam vượt qua hiểm nguy, chạy đua với thời gian để cứu người sau động đất tại Venezuela, lan tỏa hình ảnh nhân văn đến nước bạn.

Giá xăng dầu hôm nay 16/7: Chưa dừng tăng Lúc 6h ngày 16/7, giá dầu WTI ở mức 80,39 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 84,96 USD/thùng, tăng 0,23 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 16/7: Tiếp tục đi lên Sáng 16/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.061 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.