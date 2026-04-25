Người đẹp Việt Nam giành Á quân cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Bigo 2026

Chung kết cuộc thi Miss Bigo 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM với màn tranh tài của 26 thí sinh. Với chủ đề “Tôn vinh tuyệt sắc muôn màu” (Embrace Different), cuộc thi năm nay quy tụ các người đẹp từ 14 quốc gia được tuyển chọn từ vòng loại khu vực tổ chức trực tuyến trên nền tảng Bigo Live.

Tại đêm chung kết, 26 thí sinh xuất sắc đã thể hiện sự tự tin, tài năng và bản lĩnh sân khấu trước ban giám khảo và khán giả toàn cầu thông qua bình chọn trực tuyến. Vượt qua các đối thủ, thí sinh Kexin See đến từ Trung Quốc đã giành ngôi vị quán quân.

Hai vị trí Á quân lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Việt Nam và Kholodova Anastasiia đến từ Nga. Dù chỉ dừng chân ở ngôi vị Á quân song Yến Nhi vẫn để lại ấn tượng nhờ nhan sắc nổi bật cùng phần thể hiện đầy cảm hứng về vai trò và sức mạnh của phụ nữ trong thời đại mới.

Đặc biệt phần thi tài năng với tiết mục múa xúc động của đại diện Việt Nam cùng nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Hội đồng giám khảo tại chung kết Miss Bigo 2026 gồm Á hậu Hoàng Thùy, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc và người nắm giữ nhiều danh hiệu sắc đẹp quốc tế đến từ Nga - Tatiana Fedorishcheva.

Trong đêm chung kết, Á hậu Hoàng Thùy xuất hiện rạng rỡ với sắc vóc nổi bật. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ tốt. Cô sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy trong suốt cuộc thi.

Hoàng Thùy cho biết cô đặc biệt ấn tượng với tinh thần “khác biệt” của các thí sinh năm nay. Theo cô, sự khác biệt ấy không đến từ những yếu tố bề nổi, mà được hình thành qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, từ kỹ năng trình diễn, biểu cảm đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

Miss Bigo 2026 là cuộc thi nhằm tôn vinh những người phụ nữ tự tin thể hiện bản sắc, văn hóa, tài năng và tiếng nói của mình. Đồng thời, dấu mốc 10 năm cũng phản ánh hành trình trao quyền cho các nhà sáng tạo trên toàn thế giới - nơi sự khác biệt được tôn vinh và lan tỏa.

“Mỗi thí sinh là hiện thân của sự dũng cảm, khát vọng và khả năng tạo ra những thay đổi tích cực. Các thí sinh đều là những người truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng một môi trường an toàn, hòa nhập, đặc biệt là các nhà sáng tạo nữ trong cộng đồng của chúng tôi trên toàn thế giới", đại diện BTC nói thêm.