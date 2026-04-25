Sắc vóc nóng bỏng của Á hậu Việt duy nhất được Victoria's Secret 'điểm danh'

Về đời tư, Trúc Diễm từng kết hôn với doanh nhân John Từ vào năm 2015 khi sự nghiệp đang phát triển. Năm 2021, sau khi sang Mỹ định cư, cô thông báo ly hôn vì những khác biệt không thể hàn gắn. Sau biến cố, người đẹp lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc bản thân và phát triển sự nghiệp.