Cử tri lo lắng giá vàng, bất động sản biến động khó lường, tiền điện tăng cao

(VTC News) -

Sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, nhiều ý kiến cử tri còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nhân dân lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước.

Cử tri còn nhiều băn khoăn về tình trạng sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, lo ngại về giá nguyên vật liệu và tiền điện tăng cao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tình trạng vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, các vụ cháy, nổ làm chết nhiều người; tình hình thiên tai, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống của Nhân dân cũng là điều cử tri lo lắng.

Với tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở Hà Nội và TP.HCM, cử tri rất mong đợi có giải pháp căn cơ, khả thi hơn trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí… để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn.

Cử tri lo lắng về việc giải quyết các dự án, công trình “treo” còn chậm, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, quyền lợi của người dân bị thiệt hại và khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Vẫn còn một số khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất ở cấp xã, tình trạng cán bộ, công chức cấp xã “vừa thừa, vừa thiếu”, cần được quan tâm giải quyết rốt ráo hơn.

Một vấn đề nữa, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo chưa được giải quyết triệt để, như: các cuộc điện thoại lừa đảo, mời chào mua, bán, nhận quà tặng, đặc biệt là tình trạng gia tăng số lượng vụ việc lợi dụng môi trường mạng xã hội, công nghệ số.

Bên cạnh những băn khoăn, cử tri và Nhân dân cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của bộ máy chính quyền sau khi được kiện toàn, tinh gọn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cử tri và Nhân dân vui mừng, đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ Nhân dân.

Qua hơn 3 tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của Nhân dân tốt hơn.

Nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân như: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực cao nhất đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, khó khăn trong phạm vi cả nước; Chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non, mẫu giáo đến hết phổ thông; Chính sách khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; Chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền; Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội để người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện nhà ở.

Cử tri thể hiện đồng tình và tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, cả phòng, chống tham nhũng và phòng chống lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời cử tri ghi nhận Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xem xét giải quyết rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm trễ kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí; thực hiện thanh tra, điều tra, làm sáng tỏ một số vụ việc nổi lên mà Nhân dân quan tâm.

Cơ quan chức năng chủ công là lực lượng công an tấn công mạnh mẽ vào tội phạm lừa đảo qua mạng, lưu thông hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, các hoạt động có nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở…