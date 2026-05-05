Cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 người chết: Thông tin mới nhất

Ngày 5/5, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong ở cây xăng.

Hiện trường vụ cháy.

"Nguyên nhân 2 nạn nhân tử vong hiện đang chờ kết luận của cơ quan giám định pháp y, nhưng qua khám nghiệm hiện trường và quan sát tử thi, có thể nguyên nhân chết là do cháy xe dẫn đến bỏng và ngạt khí" - lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thông tin.

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 1/5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Quốc Vin (SN 1994, trú xã Thăng Điền) làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14h ngày 1/5, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô BKS 92A-265.04 chở theo T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 01 để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T và D.A.K đã tử vong trong xe.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin.