Nghệ An bứt phá 26 bậc, lọt top 3 thu hút FDI cả nước

(VTC News) -

Quý I/2026, Nghệ An ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thu hút đầu tư khi vươn lên xếp thứ 3 cả nước về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt mức cao nhất từ trước đến nay tính theo cùng kỳ.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong tổng số hơn 15,2 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút khoảng 2,255 tỷ USD, chỉ đứng sau Thái Nguyên và TP.HCM. Kết quả này giúp tỉnh tăng tới 26 bậc so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Nghệ An chiếm khoảng 14,8% tổng vốn FDI cả nước trong quý I, tương đương gần 1/7 tổng dòng vốn đăng ký – một tỷ trọng rất lớn đối với một địa phương khu vực Bắc Trung Bộ.

Một góc Khu công nghiệp Hoàng Mai 1

Trong khu vực, Nghệ An tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi vượt xa các địa phương lân cận như Hà Tĩnh (411 triệu USD), Thanh Hóa (142 triệu USD) hay Thừa Thiên Huế (123 triệu USD).

Kết quả bứt phá này chủ yếu đến từ dự án quy mô lớn – Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đăng ký trên 2,2 tỷ USD. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực hấp thụ đầu tư để đảm bảo tính bền vững.

Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút khoảng 3,6 tỷ USD vốn FDI. Sau quý I, tỉnh đã đạt gần 64% kế hoạch năm, tạo đà thuận lợi nhưng cũng đặt ra áp lực lớn cho các quý còn lại.

Để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh Nghệ An đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất công nghiệp sạch tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm như VSIP 3 và Hoàng Mai II; đồng thời cải thiện hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư.

Trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu còn nhiều biến động, kết quả thu hút FDI ấn tượng trong quý I/2026 được xem là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng để Nghệ An hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay.