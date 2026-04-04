GDP quý I tăng 7,83%, cao nhất 15 năm

Đây là mức tăng cao nhất so với các năm trong giai đoạn 2011 - 2026, mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài lẫn nội tại.

Nguồn: Cục Thống kê

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,6% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, hoạt động xây dựng khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I/2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,63%), đóng góp 38,34% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Trong khu vực dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,89%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%; khu vực dịch vụ chiếm 43,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,51%.

Về sử dụng GDP quý I/2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45% so với cùng kỳ năm trước, tích lũy tài sản tăng 7,18%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19,85%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 24,27%.

Theo Cục Thống kê, tình hình thế giới quý I/2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường khi xung đột vũ trang tại Trung Đông gia tăng, đe dọa đến hòa bình, an ninh toàn cầu, gây biến động mạnh về giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng áp lực lạm phát. Đồng thời, bất ổn dai dẳng về chính sách thương mại cùng với tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đặt ra thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh đó, kinh tế toàn cầu được dự báo vẫn duy trì đà tăng trưởng từ năm 2025 do triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng tăng và đầu tư vào sản xuất công nghệ mạnh mẽ trở thành xu thế mới, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong năm 2026.

Về tăng trưởng kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế đưa ra những đánh giá khác nhau nhưng đều cho rằng tăng trưởng của Việt Nam cao nhất khu vực. Theo đó, tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam được dự báo trong khoảng từ 6,0 - 7,6%; Philippines từ 5,3-5,7%; Indonesia từ 4,8 - 5,1%; Malaysia từ 4,0 - 4,3%; Singapore từ 1,8 - 2,1% và Thái Lan từ 1,6 - 2,0%.

CPI quý I tăng 3,51%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng trước; tăng 2,44% so với tháng 12/2025 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng CPI cao nhất của tháng 3 so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua.

Tính chung quý I, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Trong tháng 3, chỉ số giá vàng tháng tăng 1,54% so với tháng trước; tăng 82,77% so với cùng kỳ năm trước; tăng 18,81% so với tháng 12/2025. Bình quân quý I, chỉ số giá vàng tăng 82,70%.

Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 3 tăng 0,72% so với tháng trước; tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,47% so với tháng 12/2025. Bình quân quý I, chỉ số này tăng 2,58%.

Mỗi tháng, hơn 32.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Trong tháng 3, cả nước có gần 22,0 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 224,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 98,4 nghìn lao động, tăng 94,1% về số doanh nghiệp, tăng 69,4% về số vốn đăng ký và tăng 65,7% về số lao động so với tháng 2.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Nguồn: Cục Thống kê

Ngoài ra, cả nước có 5.059 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 6.304 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 3.818 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung quý I, cả nước có hơn 57,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 538,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 265,9 nghìn lao động.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 38,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I lên 96,0 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy bình quân 1 tháng có 32 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Quý I nhập siêu hơn 3,6 tỷ USD

Trong tháng 3, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 93,55 tỷ USD, tăng 39,2% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,1%; nhập khẩu tăng 27%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD.

Nguồn: Cục Thống kê

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40,3% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Ba tăng 20,1%.

Tính chung quý I, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Có 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 47,11 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng trước.

Tính chung quý I/2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2026 có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 82,8% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 49,8%).

Trong quý I, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 39,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 50,1 tỷ USD.