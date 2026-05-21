Cựu sao Chelsea đưa U17 Việt Nam vào bảng đấu khó tại World Cup

U17 Việt Nam ở nhóm 4 và người bốc thăm cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland chính là Celestina Babayaro - cựu cầu thủ Chelsea và Newcastle.

Babayaro không phải cái tên xa lạ khi từng thành danh ở giải Ngoại Hạng Anh. Anh cùng U17 Nigeria vô địch giải U17 thế giới vào năm 1993.

Lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng đội tuyển Bỉ, Mali, New Zealand. Đây là bảng đấu mang đến nhiều màu sắc thú vị nhưng không hề dễ dàng với U17 Việt Nam.

Bỉ vốn là quốc gia đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu và từng sản sinh rất nhiều ngôi sao hàng đầu như Hazard, Lukaku, Kevin de Bruyne.

U17 Việt Nam đụng độ nhiều đối thủ mạnh.

Trong khi đó, Mali vẫn luôn "xuất khẩu" nhiều ngôi sao sang châu Âu dù không còn nhiều ngôi sao hàng đầu như Seydou Keita (Barcelona) như trước đây. New Zealand - đại diện cho châu Đại Dương là đội bóng có sức mạnh tương đồng nhất với U17 Việt Nam.

Theo thể thức FIFA ban hành, 48 đội tuyển sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar được xếp mặc định vào nhóm 1 cùng 11 đội có điểm số cao nhất theo bảng xếp hạng dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất, gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015.

Kết quả từ kỳ giải gần nhất được tính điểm cao nhất, với trọng số giảm dần cho các thành tích ở các kỳ trước đó. Những đội còn lại sẽ lần lượt được phân vào các nhóm 2, 3 và 4 theo thứ hạng FIFA.

Một điểm đáng chú ý là FIFA tiếp tục duy trì nguyên tắc hạn chế tối đa việc các đội cùng khu vực nằm chung bảng.

Trong khi đó, các đội bóng ứng viên vô địch như Pháp, Tây Ban Nha hay Argentina đều rơi vào các bảng đấu không quá khó khăn. Trung Quốc - đội bóng vào chung kết giải U17 châu Á ở cùng bảng H với Tây Ban Nha, Morocco, Fiji.

Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026: Bảng A: Qatar, Ai Cập, Panama, Hy Lạp Bảng B: Hàn Quốc, Ecuador, New Caledonia, đội thắng play-off khu vực châu Phi 1 Bảng C: Argentina, Australia, Đan Mạch, đội thắng play-off khu vực châu Phi 2 Bảng D: Pháp, Saudi Arabia, Haiti, Uruguay Bảng E: Italy, Uzbekistan, Bờ Biển Ngà, Jamaica Bảng F: Senegal, Croatia, Tajikistan, Cuba Bảng G: Mali, Bỉ, New Zealand, Việt Nam Bảng H: Tây Ban Nha, Morocco, Fiji, Trung Quốc Bảng I: Brazil, Ireland, Costa Rica, Tanzania Bảng J: Mỹ, Chile, Montenegro, Algeria Bảng K: Mexico, Venezuela, Cameroon, Romania Bảng L: Nhật Bản, Colombia, Honduras, Serbia.