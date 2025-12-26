Thanh Hóa: FDI bùng nổ, cư dân thành đạt tìm chốn an cư tại 'phường nhà giàu'

(VTC News) -

Kinh tế chuyển mình, nhu cầu sống nâng hạng

Chỉ trong hơn một thập kỷ, Thanh Hóa đã đi một chặng đường dài: từ địa phương công nghiệp non trẻ vươn lên trở thành tâm điểm tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ. Quy mô GRDP năm 2025 của tỉnh ước đạt 333.617 tỷ đồng, dẫn đầu toàn vùng. Thu ngân sách đạt 54.952 tỷ đồng, giữ vững ở vị trí “ngọn cờ đầu” khu vực Bắc Trung Bộ.

Đáng chú ý, lũy kế đến tháng 11/2025, Thanh Hóa đã thu hút 173 dự án FDI với tổng vốn đăng ký vượt 15,2 tỷ USD, đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Địa phương tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn ngoại. Những thành tựu này đưa Thanh Hóa tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Thanh Hóa đang là điểm “nóng” phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ.

Cùng với dòng vốn, làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao cũng hình thành rõ nét. Thanh Hóa hiện có hơn 4,3 triệu dân, trong đó gần 70% ở độ tuổi lao động. Một bộ phận không nhỏ là chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân theo các dự án FDI đến sinh sống, làm việc lâu dài. Họ mang theo những tiêu chuẩn sống mới: không chỉ “có chỗ ở”, mà là không gian sống tương xứng với vị thế, phong cách và nhịp sống hiện đại.

Cùng lúc, tầng lớp doanh nhân trẻ cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Trong năm qua, hơn 3.510 doanh nghiệp mới được thành lập, phản ánh rõ sức bật kinh tế nội tại của địa phương. Khi thu nhập, tầm nhìn và gu sống thay đổi, nhu cầu về những khu đô thị hiện đại, đồng bộ, được vận hành chuyên nghiệp trở thành tất yếu.

“Phường nhà giàu” Hạc Thành - tâm điểm an cư của tầng lớp dẫn dắt

Bức tranh chuyển mình của Thanh Hóa thể hiện rõ nhất tại phường Hạc Thành, được mệnh danh là “phường nhà giàu” đầu tiên của xứ Thanh. Nơi đây hội tụ các trục giao thương huyết mạch, như đại lộ Nguyễn Hoàng, Hùng Vương, Nam Sông Mã... kết nối trực tiếp các khu hành chính, thương mại, văn hoá. Nhìn rộng hơn, đây cũng là các trục kết nối với hạ tầng cấp khu vực, quốc gia, như cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, cảng Nghi Sơn, sân bay Thọ Xuân, biển Sầm Sơn.

Lợi thế kết nối giúp Hạc Thành nhanh chóng trở thành “điểm đến” của cộng đồng cư dân mới, với mong muốn sở hữu một không gian sống hiện đại, tiện ích đủ đầy, môi trường văn minh và cộng đồng “đồng chất, hợp gu”.

Nằm tại trung tâm “phường nhà giàu”, Vinhomes Star City - khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này. Ngay từ ngày đầu ra mắt, các khu biệt thự phong cách Châu Âu tại dự án đã tạo ấn tượng mạnh bởi quy hoạch đồng bộ, hệ thống tiện ích toàn diện đi kèm vận hành chuyên nghiệp. Đây là dự án tiên phong tại Thanh Hóa cung cấp trải nghiệm sống “all-in-one”, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn các dịch vụ giáo dục, y tế, thể thao, thương mại, giải trí trong cùng một không gian khép kín, được vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn Vinhomes.

Vinhomes Star City sở hữu hệ tiện ích đồng bộ ngay giữa “phố nhà giàu” Hạc Thành.

Không dừng lại ở thành công của dòng sản phẩm thấp tầng, Vinhomes Star City tiếp tục tạo sức hút lớn khi lần lượt ra mắt các khu căn hộ cao tầng mang cảm hứng từ những đô thị biểu tượng trên thế giới.

The Kyoto ghi điểm với phong cách sống an tĩnh đậm chất Nhật Bản. Hồ nước, vườn cảnh, vườn treo và ngôn ngữ kiến trúc tinh tế tạo nên không gian sống cân bằng, phù hợp với nhóm cư dân yêu sự riêng tư, thư thái giữa lòng đô thị năng động.

Trái ngược với chất tĩnh của The Kyoto, K-Park Avenue lại mang đến nhịp sống sôi động như một “Seoul thu nhỏ”. Các tòa căn hộ với ban công kính panorama, vườn treo tầng không, sky lounge và hệ tiện ích phong cách Hàn Quốc nhanh chóng chinh phục giới trẻ thành đạt, doanh nhân cá tính và các gia đình trẻ hiện đại.

Cả hai khu đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, nhiều giỏ hàng được tiêu thụ hết ngay trong ngày mở bán, minh chứng rõ nét cho sức hút của Vinhomes Star City trong bối cảnh thị trường Thanh Hóa ngày càng khắt khe về chất lượng sống.

K-Park Avenue tái hiện một “Seoul thu nhỏ” trong lòng Vinhomes Star City.

Sau các “hiện tượng” mang tên The Kyoto và K-Park Avenue, cả giới đầu tư và người mua ở thực đều đang trông đợi mảnh ghép tiếp theo ra mắt. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khu căn hộ mới nhiều khả năng sẽ tập trung vào trải nghiệm sống mang màu sắc nghỉ dưỡng, đáp ứng xu hướng “sống chậm, sống xanh” đang lan tỏa mạnh mẽ trong nhóm cư dân trẻ thành đạt.

“Một không gian sống nơi mỗi căn hộ được thiết kế như một ốc đảo nghỉ dưỡng, gắn với hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn hòa nhịp với đời sống đô thị năng động, đó là mảnh ghép mà thị trường Thanh Hóa đang chờ đợi”, đại diện một đại lý phân phối tại Thanh Hóa cho biết.

Trong bối cảnh Thanh Hóa tiếp tục đà tăng trưởng mạnh, cộng đồng cư dân tinh hoa ngày càng mở rộng, Vinhomes Star City không chỉ là điểm đến an cư đã được khẳng định, mà còn là tâm điểm kỳ vọng của thị trường. Sự xuất hiện của khu căn hộ tiếp theo, vì thế, sẽ là bước đi chiến lược, hoàn thiện bức tranh đô thị kiểu mẫu và tiếp tục nâng chuẩn sống tại “phường nhà giàu” Hạc Thành lên một nấc thang mới.