Công bố 35 điểm neo đậu tàu thuyền tại vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

(VTC News) -

Liên quan tình trạng một số luồng lạch, bến cảng bị bồi lắng cũng như để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vùng bãi triều và quản lý neo đậu tàu thuyền nghề cá tại khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh vừa ban hành thông báo công khai danh mục các điểm neo đậu tàu thuyền khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long năm 2026.

Theo danh mục được công bố, có tổng cộng 35 điểm được phép neo đậu tàu thuyền năm 2026 gồm: Khu vực Hạ Long (11 điểm) là bến Cột 3, bến Cột 5, cảng Hải quân, vụng Bồ Nâu, vụng Sửng Sốt, khu vực Tùng Sâu (Ngọc Trai), vụng Ba Hang, khu vực Nhà máy đóng tàu Hạ Long, cảng Tuần Châu, khu vực Hòn Đỏ - Giếng Cối và khu vực cảng Hòn Gai.

Quảng Ninh công bố 35 điểm neo đậu tàu thuyền nghề cá tại vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Trong ảnh là tàu thuyền neo đậu tại khu vực Bến Do thuộc vịnh Bái Tử Long. (Ảnh: Tiến Thắng)

Khu vực Quảng Yên (2 điểm): Khu vực Bến Giang và khu lạch Cái Xưởng.

Khu vực Vân Đồn (14 điểm): Khu neo đậu Cảng tàu khách Ao Tiên - Vân Đồn, khu bến Quan Lạn, khu bến Thắng Lợi, phía Đông cảng Cái Rồng, khu Cống Yên, khu Ổ Lợn (Minh Châu), khu Cống Đinh (Minh Châu), khu Vụng Sâu (Quan Lạn), khu Đầm Tầu (Ngọc Vừng), khu Cái Tặc (Ngọc Vừng), khu Áng Giã (Thắng Lợi), khu vụng Tùng Con, khu lạch Cống Đông và khu cống Lã Vọng.

Khu vực Cẩm Phả (8 điểm): Khu Bến cá Cửa Ông, khu vực cảng Hạnh Toàn, khu vực Mông Dương, khu vực cảng Khe Dây, khu vực Vũng Hoa, khu Bến Do, khu vực Vũng Đục (Cẩm Đông) và khu vực Vũng Bầu (Quang Hanh).

Đáng chú ý, danh mục năm 2026 bổ sung một số điểm neo đậu mới, như: Khu vực Cảng Hòn Gai (phường Hà Tu), khu lạch Cái Xưởng (phường Quảng Yên) và khu vực cảng Hạnh Toàn (xã Hải Hòa). Đồng thời, điều chỉnh, thay thế một số vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm an toàn neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Việc công bố các điểm neo đậu nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước, xử lý những trường hợp tàu thuyền nghề cá neo đậu không đúng nơi quy định.

Việc công khai danh mục các điểm neo đậu nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho phương tiện, đặc biệt trong mùa mưa bão, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý vùng bãi triều và hoạt động nghề cá trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Cơ quan chức năng của Quảng Ninh đề nghị các cơ quan truyền thông, địa phương, cơ quan chức năng, cảng vụ và đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện neo đậu đúng nơi quy định, tránh trú khi thời tiết có bão, dông, lốc…; chủ động xây dựng kế hoạch quản lý số phương tiện neo đậu tại từng điểm đã được công bố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý chuyên ngành rà soát, đề xuất cắm biển báo, biển chỉ dẫn, xác định phạm vi các khu vực neo đậu tàu thuyền theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về neo đậu không đúng nơi quy định và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động neo đậu tàu thuyền theo thẩm quyền được giao.

Các đơn vị tuyệt đối không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU, tàu nghề cấm, tàu không đăng ký, đăng kiểm, cấp phép neo đậu thường xuyên tại các khu vực thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nhu cầu điều chỉnh, bổ sung các điểm neo đậu, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.