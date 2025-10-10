Bảng giá ô tô Jaguar mới nhất tháng 10/2025

Jaguar là thương hiệu ô tô hạng sang nổi tiếng đến từ Anh Quốc, nổi bật với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe Jaguar không chỉ mang phong cách thể thao đặc trưng mà còn chú trọng sự sang trọng và tiện nghi.

Trong đó, Jaguar E-Pace 2025 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại, thể thao và đầy tinh tế. Đường nét sắc sảo kết hợp lưới tản nhiệt đặc trưng tạo nên diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch. Cụm đèn LED mảnh mai và cản trước táo bạo giúp xe nổi bật trên mọi cung đường.

Jaguar E-Pace 2025 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại. (Ảnh: danhgiaXe.com)

Bên trong, E-Pace 2025 mang đến khoang cabin sang trọng với vật liệu cao cấp và hoàn thiện tinh xảo. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn hỗ trợ các tính năng giải trí và kết nối thông minh. Hệ thống ghế ngồi êm ái cùng không gian rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho mọi hành trình.

Jaguar E-Pace 2025 được trang bị động cơ mạnh mẽ, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành linh hoạt. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD giúp xe bám đường tốt trong mọi điều kiện. Hệ thống treo và cân bằng điện tử tối ưu mang đến trải nghiệm lái mượt mà và ổn định.

Bảng giá xe ô tô hãng Jaguar mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) JAGUAR XE Giá từ 2 tỷ 310 triệu JAGUAR XF Giá từ 2 tỷ 640 triệu JAGUAR XJ Giá từ 5 tỷ 700 triệu JAGUAR F‑PACE Giá từ 3 tỷ 629 triệu JAGUAR F‑TYPE Giá từ 6 tỷ 300 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.