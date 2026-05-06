Lamborghini Diablo của Victoria’s Secret tái xuất sau 14 năm mất tích

Vào cuối những năm 1990, chiếc Lamborghini Diablo của Victoria's Secret đã trở thành một trong những siêu xe hot nhất thế giới sau khi xuất hiện trong cuốn catalog "Christmas Dreams & Fantasies" năm 1998.

Chiếc siêu xe có giá 350.000 USD (khoảng 9,2 tỷ đồng) vào thời điểm năm 1998, bao gồm cả các phụ kiện và nâng cấp, đã thu hút sự chú ý của Ed Bolian, người sáng lập VIN wiki. Tuy nhiên, sau một vụ tai nạn vào năm 2006, chiếc xe đã biến mất trong 14 năm.

Mới đây, Bolian đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Supercar Blondie về hành trình tìm kiếm và mua lại chiếc Lamborghini Diablo này.

Chiếc xe đã gặp tai nạn ở Colorado, dẫn đến việc bị cấp giấy chứng nhận xe phế liệu, khiến nó trở thành một chiếc Lamborghini "tai tiếng". Bolian cho biết: “Nó luôn là một trong những chiếc Lamborghini khét tiếng mà chẳng ai biết nó đang ở đâu”.

Để tìm kiếm chiếc xe, Bolian đã thuê một thám tử tư mà không có nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, ông đã tìm ra chiếc xe từ một bài đăng trên Facebook năm 2011 của một người phụ nữ đã thắng đấu giá món đồ đó tại Mecum, công ty đấu giá xe hơi sưu tầm lớn nhất thế giới ở Mỹ.

Mặc dù chiếc xe không còn ở trong tình trạng hoàn hảo sau 15 năm cất giữ, Bolian và nhóm của ông đã nhanh chóng khôi phục lại chiếc xe chỉ sau 90 ngày. “Chúng tôi đã có thể lắp ráp lại mọi thứ nhanh hơn tôi dự kiến”, Bolian cho biết.

Chiếc Lamborghini Diablo này không chỉ nổi tiếng vì giá trị mà còn vì câu chuyện hấp dẫn xung quanh nó. Bolian tiết lộ rằng chiếc xe đã được bán cho Robert Maloof, chủ sở hữu đội bóng rổ Sacramento Kings, và được sử dụng trong các buổi chụp ảnh quảng cáo với các người mẫu của Victoria's Secret.

“Đối với tôi, điều thú vị là khi câu chuyện về một chiếc xe vượt ra khỏi phạm vi văn hóa của những người đam mê ô tô và vươn tới văn hóa đại chúng”, Bolian nói. Chiếc xe đã trở thành một biểu tượng, mang lại lợi ích cho cả Lamborghini và Victoria's Secret.

Hiện tại, Bolian không có ý định bán chiếc Diablo. “Tôi rất thích nó, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra”, anh nói. Chiếc Lamborghini Diablo không chỉ là một siêu xe, mà còn là một phần của lịch sử văn hóa ô tô, với những câu chuyện và kỷ niệm không thể nào quên.

Lamborghini Diablo SV "VS" là siêu xe độc đáo được thiết kế đặc biệt cho chương trình khuyến mãi Giáng sinh của Victoria's Secret. Với màu trắng Pearl White nổi bật và dòng chữ "SV" được đảo ngược thành "VS" (viết tắt của Victoria's Secret), chiếc xe này đã thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thích xe hơi.

Chiếc Lamborghini này lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn danh mục "Christmas Dreams & Fantasies" năm 1998, bên cạnh các siêu mẫu nổi tiếng như Stephanie Seymour, Laetitia Casta và Tyra Banks.

Đặc biệt, xe không chỉ có chữ "VS" mà còn được trang bị mâm xe mạ chrome, nội thất Snowcorn sang trọng và bộ hành lý được đặt làm riêng.

Mặc dù có kế hoạch sản xuất nhiều chiếc, nhưng chỉ duy nhất một chiếc Diablo SV mang thông số này được xuất xưởng. Chiếc xe đã gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm 2006 tại Colorado, dẫn đến việc nó được gán danh hiệu "Salvage Title" (xe được bảo hiểm cho là hỏng nặng).

Tuy nhiên, vào năm 2026, chiếc xe đã được Ed Bolian cùng DCMotorWerks phục chế hoàn toàn, khôi phục lại vẻ đẹp và giá trị của nó.