(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày 13/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Trời có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhưng từ chiều tối đến tối, mưa có xu hướng gia tăng về cả phạm vi lẫn cường độ. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Trong ngày 13/7, thời tiết Nam Bộ được dự báo có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Khu vực có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày. Đến chiều tối và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng hơn, rải rác nhiều nơi và cục bộ có điểm mưa rất to. Gió thổi theo hướng tây nam đến tây với cường độ cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 13/7: Chiều tối có mưa dông diện rộng

Thời tiết TP.HCM hôm nay 13/7

Tại TP.HCM, thời tiết hôm nay nhìn chung tương đồng với các tỉnh Nam Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi vượt 32°C.

Ban ngày trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Đối với người tham gia giao thông vào khung giờ tan tầm, mưa lớn có thể làm giảm tầm nhìn, gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường và khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa dông trong thời điểm này có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Tại những nơi xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, nguy cơ ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị, vùng trũng thấp và các tuyến đường có hệ thống thoát nước kém vẫn ở mức cao. Người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để có kế hoạch đi lại và làm việc phù hợp.

Đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, mưa lớn kéo dài có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản và chăn nuôi. Các địa phương cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi cần thiết.

Khuyến cáo với người dân

Trước diễn biến mưa dông tiếp tục duy trì trong khu vực Nam Bộ, người dân nên mang theo áo mưa hoặc các vật dụng che mưa khi ra ngoài, đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Khi xuất hiện dông, cần hạn chế trú mưa dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc gần các công trình đang thi công để giảm nguy cơ tai nạn do gió giật mạnh hoặc sét đánh. Người điều khiển phương tiện giao thông nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi lưu thông trên các tuyến đường trơn trượt.

Các hộ dân sinh sống tại khu vực thấp trũng cũng cần theo dõi tình hình mưa lớn để chủ động phòng tránh ngập nước, bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.