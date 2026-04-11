Nền tảng Data X: Thúc đẩy phát triển kinh tế số của Đà Nẵng

Ngày 11/4, tại Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, Công ty Cổ phần TPV Datatrust phối hợp các đơn vị tổ chức ra mắt Nền tảng Data X, tọa đàm quốc tế về hạ tầng tuân thủ trong lĩnh vực fintech và tài sản số.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trần Ngọc Thạch - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng - cho hay Đà Nẵng xác định rõ định hướng trở thành một trong những trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Theo ông Thạch, thành phố đã và đang tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ tài chính, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số; đặc biệt đã đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

"Với sáng kiến triển khai và ra mắt Nền tảng Data X giúp Đà Nẵng có hạ tầng minh bạch, an toàn và tuân thủ trong các hoạt động liên quan tài sản số. Đây là hạ tầng thiết yếu để các doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ số đến đầu tư, làm việc và phát triển; từ đó góp phần thành công hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, đóng góp vào phát triển kinh tế số của thành phố" - ông Thạch nói và khẳng định thành phố luôn chào đón, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là triển khai, đưa vào sử dụng các giải pháp có khả năng đóng góp vào nâng cao năng lực quản lý, minh bạch hóa thị trường; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nói chung, kinh tế số nói riêng.

Ông Đặng Quang Minh – đại diện TPV Datatrust - thông tin Data X là giải pháp hạ tầng tuân thủ dùng chung, giúp doanh nghiệp có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ onboarding người dùng, theo dõi giao dịch, đáp ứng các yêu cầu AML, KYT cho đến triển khai Travel Rule… trong hệ thống thống nhất.

Theo ông Minh, Data X đóng vai trò là lớp kết nối, điều phối được thiết kế như một nền tảng mở. Tại nền tảng này, các ngân hàng, fintech, nền tảng crypto và đối tác công nghệ có thể cùng tham gia và xây dựng một hệ sinh thái chung. DataX không phải là một công cụ đơn lẻ. TPV Datatrust xây dựng DataX như một lớp hạ tầng tuân thủ — một nền tảng giúp doanh nghiệp có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ onboarding người dùng, theo dõi giao dịch, đáp ứng các yêu cầu AML, KYT cho đến triển khai Travel Rule, tất cả trong một hệ thống thống nhất.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia tham gia thảo luận.

"Điều quan trọng là DataX không thay thế các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ hiện có. Ngược lại, chúng tôi đóng vai trò là một lớp kết nối và điều phối, giúp các giải pháp này hoạt động cùng nhau hiệu quả hơn.

Việt Nam đang đứng trước một thời điểm rất đặc biệt. Chúng ta đang bắt đầu xây dựng khung pháp lý cho tài sản số. Đây không chỉ là một thách thức, mà còn là một cơ hội lớn — cơ hội để xây dựng các tiêu chuẩn tuân thủ ngay từ đầu. Nếu làm đúng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những thị trường tiên phong trong khu vực về tài sản số" - đại diện TPV Datatrust chia sẻ và cho rằng để làm được điều đó, chúng ta cần ba yếu tố: Một khung pháp lý rõ ràng, sự tham gia chủ động của doanh nghiệp, một hạ tầng tuân thủ đủ mạnh. Và Data X được xây dựng để đóng vai trò trong phần hạ tầng đó.

Trong khuôn khổ chương trình, chuyên gia thảo luận về cách tháo gỡ những điểm nghẽn hệ thống, liên quan các rủi ro bảo mật trong kỷ nguyên điện toán lượng tử đến cơ chế phối hợp trong mô hình sandbox tại Việt Nam; ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đối tác chiến lược, doanh nghiệp.