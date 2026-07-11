Nam sinh phản ánh gian lận thi cử ở Phú Thọ xin lỗi vì thông tin thiếu căn cứ

Ngày 11/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, em T.T.C. đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội Threads phản ánh có dấu hiệu tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ, kèm theo dữ liệu điểm thi của hai thí sinh Trường THPT Cao Phong.

Trường THPT Cao Phong, nơi có thông tin nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh Báo Phú Thọ)

Đồng thời, em C. cũng đăng tải bài viết xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô giáo và các bạn học.

Trong bài viết, C. cho biết trước đó đã chia sẻ nghi ngờ hai học sinh cùng trường sử dụng điện thoại trong phòng thi. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng và Hội đồng thi tiến hành xác minh, kết luận chính thức khẳng định không có bất kỳ sai phạm hay vi phạm quy chế thi nào xảy ra tại điểm thi.

“Hôm nay, em viết bài này để đính chính lại toàn bộ sự việc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả mọi người... Em xin lỗi tất cả mọi người vì đã chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, gây hoang mang dư luận không đáng có”, em C. viết.

Theo báo cáo của Trưởng điểm thi Trường THPT Cao Phong gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của em C., trong các ngày 3 và 4/7, nhà trường đã cử giáo viên làm việc trực tiếp với các học sinh liên quan để xác minh thông tin.

Hai học sinh bị phản ánh đều khẳng định không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ vật dụng bị cấm nào để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Làm việc với nhà trường, em C. cho biết sau khi kết thúc môn Toán ngày 11/6, trong nhóm Zalo của lớp có hai bạn ước lượng đạt khoảng 9 điểm. Một số học sinh sau đó đùa rằng có “Gemini hỗ trợ”. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, thấy kết quả của hai bạn gần đúng với dự đoán trước đó nên C. nảy sinh nghi ngờ và đăng bài phản ánh lên mạng xã hội.

Em C. cũng thừa nhận chỉ nghe bạn bè nói có việc sử dụng điện thoại trong phòng thi, không có bằng chứng cụ thể, nhưng cho rằng có nhân chứng và sẵn sàng cung cấp nếu cơ quan chức năng yêu cầu.

Ngày 5/7, Công an xã Cao Phong đã vào cuộc xác minh vụ việc. Sau khi làm việc với người phản ánh, người bị phản ánh và các nhân chứng do em C. cung cấp, đến chiều 9/7, cơ quan công an kết luận nội dung phản ánh là không đúng sự thật.

Theo cơ quan công an, em C. cùng gia đình đã được mời đến làm việc. Cơ quan chức năng dự kiến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Phú Thọ khẳng định không có phòng thi nào có điểm cao bất thường

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ về việc rà soát kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 492 điểm 10, nhiều nhất là môn lịch sử với 237 bài thi, phân bổ ở hơn 60 điểm thi, trung bình 0,166 điểm 10/phòng thi.

Tiếp đến là môn toán có 194 bài thi điểm 10, phân bổ ở hơn 40 điểm thi, trung bình 0,096 điểm 10/phòng thi.

“Kết quả rà soát, xác minh cho thấy không có dải số báo danh nào, không có phòng thi nào có nhiều điểm cao bất thường. Phòng thi có nhiều điểm 10 nhất là phòng thi số 00315 tại điểm thi Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có 6 điểm 10 môn toán.

Qua kiểm tra cả 6 học sinh đạt điểm 10 đều là học sinh các lớp chuyên toán, chuyên vật lý, chuyên tin học. Các em có kết quả học tập tốt, kết quả thi phù hợp với kết quả các đợt khảo sát do sở tổ chức” - Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ khẳng định.

Phi Long- Đức Đông