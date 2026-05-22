Kết quả xét nghiệm ma túy của ca sĩ Ngọc Sơn

Chiều 22/5, ca sĩ Ngọc Sơn livestream xoay quanh tin đồn sử dụng chất cấm.

Ban đầu, anh không định lên tiếng nhưng cuối cùng quyết định livestream khi tin đồn ngày càng rầm rộ trên mạng xã hội.

Được em trai là Ngọc Hải - đại biểu HĐND TP.HCM tư vấn, Ngọc Sơn nói sẽ đi xét nghiệm chất kích thích công khai trước cộng đồng mạng.

"Tôi không bức xúc gì, chỉ muốn làm rõ tin đồn. Tôi sẽ tặng 10 tỷ đồng cho ai phát hiện cơ thể mình có nồng độ cồn.

Ngay cả tiệc với anh em thân thiết nhất, tôi cũng kiên quyết không uống rượu. Tôi sẵn sàng mất toàn bộ gia tài, vĩnh viễn không bước lên sân khấu nếu sử dụng chất cấm", ca sĩ tuyên bố.

Ngọc Sơn đến Công an phường xin được xét nghiệm, lấy lại danh dự cho bản thân. (Ảnh chụp màn hình)

Anh nói thêm: "Mỗi người đều có cuộc sống riêng, tôi không can thiệp nhưng Ngọc Sơn phải sạch sẽ, đàng hoàng, luôn giữ cho mình là đầu tàu showbiz, được mọi người yêu thương. Đừng bao giờ nói câu: Nghệ sĩ ai cũng chơi đồ, không có chuyện đó''.

Sau khi tới Công an phường, Ngọc Sơn được một cán bộ hướng dẫn, cùng đi đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (phường Gia Định, TPHCM) làm xét nghiệm chất kích thích.

Ca sĩ Ngọc Sơn tại bệnh viện. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nam ca sĩ nói sẽ xét nghiệm toàn diện từ máu, tóc, nước tiểu tới nước bọt để kết quả khách quan nhất. Anh rủ cả con nuôi - ca sĩ Quách Tuấn Du cùng đi xét nghiệm.

Ngọc Sơn nói thêm gần đây nhận nhiều phản ứng tiêu cực không rõ nguồn cơn trên mạng xã hội.

"Người thân nói không hiểu vì sao loạt ảnh, clip của tôi trên mạng xã hội gần đây đều nhận nhiều bình luận chửi mắng. Dù vậy, tôi luôn nói rằng có hàng triệu người yêu thương, hiểu mình cũng sẽ có người ghét và không hiểu mình", anh cho hay.

Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích trong nước tiểu.

Khoảng gần 17h ngày 22/5, ca sĩ Ngọc Sơn livestream lần thứ 3, công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích từ mẫu nước tiểu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với morphin (chất ma túy thuộc nhóm thuốc phiện); codein (chất giảm đau/ho có tính chất gây nghiện); heroin (chất ma túy mạnh thuộc nhóm thuốc phiện); marijuana (cần sa) và Amphetamin (ma túy đá/thuốc lắc/chất kích thích thần kinh trung ương).

Anh cùng người thân đến Công an phường Bến Thành nộp kết quả xét nghiệm nói trên.

Clip Ngọc Sơn công khai kết quả xét nghiệm chất kích thích