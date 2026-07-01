Nam ca sĩ gây sốt ở show 'Anh trai': Từng là phóng viên, có hôn nhân kín tiếng

(VTC News) -

Sau tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Thơm Da LAB bất ngờ trở thành một trong những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Nam ca sĩ sinh năm 1989 gây chú ý nhờ màn “lột xác” về ngoại hình.

Nam ca sĩ Thơm có sự ‘’lột xác‘’ về ngoại hình.

Xuất hiện tại chương trình với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trang phục lịch lãm và phong thái tự tin, Thơm khiến nhiều khán giả bất ngờ vì khác hẳn hình ảnh mộc mạc, có phần xuề xòa gắn liền với anh suốt gần 20 năm hoạt động cùng Da LAB.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận hài hước xuất hiện như: “U40 giờ mới biết dùng nhan sắc”, “Nhìn mãi mới nhận ra”, “Visual này khác quá”... Không ít người cũng bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về nam ca sĩ vốn khá kín tiếng của Da LAB.

Từng có 3 năm làm phóng viên

Thơm tên thật là Võ Việt Phương, nghệ danh JGKiD, là một trong những thành viên sáng lập Da LAB từ năm 2007. Tuy nhiên, trước khi quyết định gắn bó hoàn toàn với âm nhạc, anh từng có khoảng ba năm làm phóng viên tại Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam).

Cơ duyên đến với nghề báo bắt đầu khi Da LAB hợp tác thực hiện chương trình Rap News cùng VietnamPlus vào cuối năm 2013. Trong quá trình làm việc, Thơm dần yêu thích môi trường báo chí và đến giữa năm 2014 chính thức trở thành phóng viên tập sự.

Thơm từng có thời gian làm việc tại Báo điện tử Vietnamplus.

Điều thú vị là thay vì lựa chọn mảng văn hóa - giải trí, anh lại theo đuổi lĩnh vực pháp luật, xã hội. Công việc đưa Thơm đến nhiều hiện trường vụ án, tai nạn, cháy nổ, giúp anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều số phận và góc khuất của cuộc sống.

Trong cuộc trò chuyện với VietnamNet, nam ca sĩ thừa nhận khoảng thời gian làm báo để lại cho anh nhiều ký ức khó quên. Có lần anh tận mắt chứng kiến một người nghiện ma túy sốc thuốc tử vong trong nhà vệ sinh công cộng. Dù đã rời nghề nhiều năm, hình ảnh ấy vẫn nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

Thơm cũng kể từng có lần đang cùng các thành viên Da LAB thu âm thì nhận tin xảy ra một vụ cháy lớn. Anh lập tức bỏ dở buổi làm nhạc để lao đến hiện trường tác nghiệp khiến các thành viên trong nhóm không khỏi ngạc nhiên. Với anh, quãng thời gian làm báo tuy không quá dài nhưng mang lại vốn sống và những trải nghiệm mà khó có trường lớp nào có thể dạy được.

Đứng sau loạt hit quốc dân

Trước khi được khán giả chú ý nhờ ngoại hình, Thơm đã có gần hai thập kỷ gắn bó với Da LAB. Anh là một trong những người đặt nền móng cho nhóm từ năm 2007 cùng Cào và Thỏ. Đến năm 2018, Emcee L gia nhập, tạo nên đội hình bốn thành viên quen thuộc.

Da LAB là một trong số ít nhóm nhạc Việt đi lên từ underground nhưng vẫn giữ được bản sắc khi bước vào thị trường đại chúng.

Trước khi được khán giả chú ý nhờ ngoại hình, Thơm đã có gần hai thập kỷ gắn bó với Da LAB.

Bước ngoặt của nhóm đến với Một Nhà năm 2014. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, đưa Da LAB đến gần công chúng hơn. Sau đó, Thanh Xuân tiếp tục trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm với gần 200 triệu lượt xem trên YouTube.

Nhóm còn sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Từ Ngày Em Đến, Chạy Khỏi Thế Giới Này..., tạo nên dấu ấn riêng trong Vpop.

Trong màu sắc chung ấy, Thơm là mảnh ghép quan trọng với chất giọng mộc mạc, khả năng rap và sáng tác mang nhiều chất tự sự. Dù vậy, anh khá kín tiếng và không theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ solo rầm rộ.

Dưới nghệ danh JGKiD, Thơm từng phát hành một số sản phẩm cá nhân như Trò Chơi Thua Cuộc, Trên Cao Nhìn Xuống, Con Điên, Hát Cho Đời, Hát Cho Em hay Em À Em Ơi. Tuy nhiên, anh vẫn dành phần lớn thời gian để đồng hành cùng Da LAB.

Gia đình là ưu tiên lớn nhất

Khác với nhiều nghệ sĩ cùng thời, Thơm khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Anh và bà xã đã có 6 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Bà xã anh không theo đuổi nghệ thuật nhưng lúc nào cũng ủng hộ niềm đam mê âm nhạc của anh.

Anh từng cho biết sau khi có con, bản thân phải cùng lúc cân bằng giữa ba vai trò: làm báo, đi hát và làm bố. Cuối cùng, anh quyết định rời nghề phóng viên để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tiếp tục theo đuổi âm nhạc – con đường đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập Da LAB.

Gia đình nhỏ của thành viên Da LAB.

Thơm thừa nhận đây là quyết định không dễ dàng bởi anh dành nhiều tình cảm cho nghề báo. Tuy nhiên, anh nhận ra nếu ôm đồm quá nhiều công việc thì sẽ không thể làm tốt bất cứ vai trò nào. Với nam ca sĩ, gia đình luôn là giá trị quan trọng nhất, còn âm nhạc là niềm đam mê đã theo đuổi hơn 10 năm nên anh lựa chọn tập trung cho hai điều đó.

Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao, chạy bộ và chơi các môn vận động ngoài trời. Nhiều khán giả cho rằng việc duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe là một trong những lý do giúp nam ca sĩ có màn “lột xác” về ngoại hình khi xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.