Một giám đốc của FPT tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai', giọng hát thế nào?

Vốn quen thuộc với hình ảnh “Giáo sư Cù Trọng Xoay” hài hước, việc MC Đinh Tiến Dũng bước vào sân chơi âm nhạc khiến nhiều người đặt câu hỏi: giọng hát của “anh tài” này thực sự ra sao? Chính nam MC cũng hài hước thừa nhận: “Đến chính anh tài còn chưa biết mình sẽ hát hò thế nào đây”.

Thực tế, Đinh Tiến Dũng không hoàn toàn xa lạ với các chương trình âm nhạc. Anh từng tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo, song ca cùng Phương Linh.

Trong cuộc thi, cặp đôi từng gây chú ý với các tiết mục như Cơn gió lạ hay Đường cong, được đánh giá có màu sắc riêng, sáng tạo trong cách dàn dựng. Dù dừng chân sớm, nhưng màn thể hiện của anh vẫn để lại dấu ấn nhất định, cho thấy khả năng biểu diễn không hề kém cạnh.

Chia sẻ về lý do tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, 'Giáo sư Xoay' cho biết ban đầu anh khá bất ngờ trước thông tin mình tham gia. Sau khi tìm hiểu, anh nhận ra đây là một sân chơi giàu năng lượng, nhiều thử thách và quyết định đăng ký với tâm thế trải nghiệm Nam MC hài hước cho rằng chương trình “rất phù hợp với một người trung niên hướng nội”, và việc được lựa chọn khiến anh hào hứng.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981,được khán giả truyền hình biết đến nhiều với hình ảnh “Giáo sư Cù Trọng Xoay”, một nhân vật trong chuyên mục "Hỏi xoáy, đáp xoay" của chương trình Thư giãn cuối tuần của kênh VTV3. Anh cũng từng là MC dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú.

Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn với vai trò biên kịch của nhiều chương trình đình đám như “Hỏi xoáy, đáp xoay” hay “Gặp nhau cuối năm”.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh Đinh Tiến Dũng còn giữ vị trí quan trọng tại FPT. Gia nhập tập đoàn từ năm 2005, anh từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo và văn hóa doanh nghiệp.

Mới đây, anh Đinh Tiến Dũng - Giám đốc sáng tạo FPT Software được bổ nhiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT.

Việc một “sếp lớn” công nghệ bước vào sân chơi âm nhạc không chỉ tạo nên yếu tố bất ngờ mà còn góp phần làm đa dạng màu sắc cho Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Dù chưa phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng với cá tính riêng và kinh nghiệm biểu diễn, Đinh Tiến Dũng được kỳ vọng sẽ mang đến những màn thể hiện thú vị.