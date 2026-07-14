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Xuất bản ngày 14/07/2026 12:19 PM
Xuất bản ngày 14/07/2026 12:19 PM

Nắm 60% đất hiếm, Trung Quốc vẫn bám đuổi công nghệ cao cấp với Mỹ - Nhật

(VTC News) -

Trung Quốc nắm giữ nguồn nguyên liệu thô sơ, trong khi hơn 80% bằng sáng chế công nghệ lõi cao cấp phục vụ cho bán dẫn, chip và AI lại nằm trong tay Mỹ và Nhật Bản.

VTC News
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