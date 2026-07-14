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Nắm 60% đất hiếm, Trung Quốc vẫn bám đuổi công nghệ cao cấp với Mỹ - Nhật Trung Quốc nắm giữ nguồn nguyên liệu thô sơ, trong khi hơn 80% bằng sáng chế công nghệ lõi cao cấp phục vụ cho bán dẫn, chip và AI lại nằm trong tay Mỹ và Nhật Bản.

Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo nắng nóng diện rộng ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất trên 36°C, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Thống kê chưa từng có ở World Cup 2026 chỉ rõ xu hướng mới của bóng đá thế giới Những thống kê đặc biệt của World Cup 2026 phản ánh rõ xu hướng mới của bóng đá thế giới trong thời gian gần đây.

Đề nghị nghiên cứu tách riêng thi tốt nghiệp THPT và đại học Sau nhiều sai phạm được phát hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học.

Chuyên gia: 'Đất nước thiên hùng ca' mở lối đi mới cho công nghiệp văn hóa Việt Theo nhiều chuyên gia, “kỳ quan sân khấu” do Vingroup đầu tư là minh chứng cho việc đưa lịch sử và bản sắc dân tộc thành sản phẩm văn hóa chất lượng cao.

'Cử tri mong đợi không chỉ câu trả lời mà là những chuyển biến sau nghị trường' Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh, điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ: Việt Nam không né tránh vấn đề nhạy cảm, 'đối thoại chủ động' về tôn giáo Theo Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Việt Nam không né tránh các vấn đề nhạy cảm mà chủ động đối thoại, cung cấp thông tin khách quan về tự do tôn giáo.

Dàn sao Bước nhảy Xì Tin: Người tái xuất gây sốt, người thành đại gia kín tiếng Từng là bộ phim tuổi teen gắn liền với thế hệ 8X, 9X đời đầu, Bước nhảy Xì Tin giúp nhiều gương mặt trẻ vụt sáng, sau 17 năm, mỗi người chọn một ngã rẽ riêng.

Giá lúa gạo hôm nay 14/7: Lúa ổn định, gạo tấm thơm tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 14/7 tại thị trường trong nước ít biến động, riêng tấm thơm tăng 100 đồng/kg.

Thăng chức, kiếm nhiều tiền hơn nhưng lại đánh mất 'chuyện chăn gối' Áp lực công việc, mất ngủ kéo dài khiến nhiều nam giới trẻ rơi vào vòng xoáy stress - suy giảm ham muốn - rạn nứt tình cảm mà không nhận ra.

Halo Bay Live Concert: Khi âm nhạc, ánh sáng và nhịp điệu hòa cùng vịnh di sản "Halo Bay Live Concert – Vịnh hát mùa hè" mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc tại Khu đô thị Halong Marina.

Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm gần 3 triệu đồng sau 2 ngày Trong phiên giao dịch sáng nay (14/7), giá vàng miếng SJC giảm mạnh, có thời điểm lùi về dưới vùng 147 triệu đồng/lượng.

Xem clip 'khối nghỉ hè' trêu chó vui như Tết, dân mạng 'xin vé về tuổi thơ' Clip triệu view ghi lại khoảnh khắc vô tư của khối nghỉ hè khi trêu đùa chó cưng trên sân đưa nhiều cư dân mạng về tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ.