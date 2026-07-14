Nắm 60% đất hiếm, Trung Quốc vẫn bám đuổi công nghệ cao cấp với Mỹ - Nhật

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Sau nhiều sai phạm được phát hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học.
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