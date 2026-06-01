Video: Khoảnh khắc ô tô tải quay đầu ‘thần tốc’, húc văng xe máy xuống mương

Video: Khoảnh khắc xe tải sang đường 'thần tốc', tông văng 2 người đi xe máy xuống mương nước

Thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News, Chỉ huy Trạm CSGT Quang Thanh (Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc xe ô tô tải rẽ trái "thần tốc" tại điểm mở trên Quốc lộ 10 (Hải Phòng), tông văng 2 người đi xe máy xuống mương nước.

Theo CSGT, khoảng 14h57 ngày 21/5, tài xế Đào Xuân Lựa (SN 1972 ở xã Nghi Dương, TP Hải Phòng) lái ô tô tải BKS 14C-17176 chạy theo hướng từ cầu Trạm Bạc về ngã 4 Quang Thanh. Đến điểm mở Km34+600 Quốc lộ 10 (đoạn qua xã An Quang), tài xế bất ngờ rẽ trái sang đường.

Cú chuyển hướng đột ngột khiến xe tải va chạm xe máy BKS 15C1-08726, do ông Nguyễn Đức Toàn (SN 1957, ở xã Hà Đông, TP Hải Phòng) cầm lái, phía sau chở vợ là bà Phùng Thị Anh (SN 1959).

Vụ tai nạn khiến bà Anh bị gãy chân trái, còn ông Toàn bị thương phần mềm. Cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Xe tải quay đầu ẩu chiếm gần hết làn ngược chiều, tông văng 2 người đi xe máy xuống mương nước.

Trước đó, đoạn clip từ camera an ninh được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh xe tải đang chạy trên Quốc lộ 10, khi đến điểm mở dải phân cách bất ngờ rẽ trái sang làn đường ngược chiều. Đúng thời điểm này, xe máy chở 2 người đang đi tới và xảy ra va chạm với xe tải. Cú tông mạnh khiến cả hai phương tiện cùng các nạn nhân lao xuống mương nước ven đường.

Phát hiện sự việc, người dân gần hiện trường nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ và chuyển đi cấp cứu.