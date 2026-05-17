Iran thiết lập cơ chế kiểm soát mới với eo biển Hormuz

(VTC News) -

Theo Press TV, một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này đã xây dựng cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz theo các “tuyến đường được chỉ định”, đồng thời sẽ thu phí đối với một số dịch vụ chuyên biệt được cung cấp tại khu vực này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, khẳng định cơ chế này phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran và nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động thương mại quốc tế.

“Trong khuôn khổ chủ quyền quốc gia và đảm bảo an ninh thương mại quốc tế, Iran đã chuẩn bị cơ chế chuyên nghiệp để quản lý giao thông tại eo biển Hormuz theo tuyến đường đã được chỉ định, và cơ chế này sẽ sớm được công bố”, ông nói thêm.

Quan chức Iran cho biết nước này đã xây dựng cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. (Nguồn: Reuters)

Ông nhắc lại chính sách của Iran về việc cho phép các tàu hợp tác với Tehran đi qua tuyến đường thủy chiến lược và lệnh cấm đối với các nước xung đột dựa trên cơ chế mới.

"Trong quá trình này, chỉ có các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi", ông Ebrahim Azizi nhấn mạnh.

Ông cho biết tuyến đường này sẽ đóng cửa với các nhà vận hành của cái gọi là "chiến dịch Tự do", đồng thời xác nhận sẽ thu các khoản phí cần thiết cho những dịch vụ chuyên biệt được cung cấp trong khuôn khổ cơ chế mới.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ "các quyền vốn có" tại eo biển Hormuz. Cơ quan lập pháp đang chuẩn bị thông qua một đạo luật mới nhằm thiết lập cơ chế pháp lý mới cho tuyến hàng hải chiến lược này, trên cơ sở vừa đáp ứng lợi ích của Iran vừa phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền lợi của các nước láng giềng.

Theo dự thảo luật, các tàu liên quan đến Israel sẽ không được phép đi qua eo biển trong bất kỳ trường hợp nào. Ông nhấn mạnh rằng các quốc gia được xem là "thù địch", đặc biệt là Mỹ, cũng sẽ không được phép đi qua tuyến đường thủy này.