Iran tính thu phí đối với cáp internet dưới eo biển Hormuz

(VTC News) -

Được tiếp thêm động lực từ chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz thành công trong thời gian qua, Iran được cho là đang chuyển hướng sang một trong những huyết mạch ngầm của nền kinh tế toàn cầu: Các tuyến cáp ngầm dưới biển - nơi vận chuyển lưu lượng lớn internet, tài chính giữa châu Âu, châu Á và vùng Vịnh Ba Tư.

Cụ thể, Iran muốn áp đặt mức thu phí đối với những công ty công nghệ lớn nhất thế giới khi sử dụng tuyến cáp internet ngầm được đặt dưới eo biển Hormuz và đưa ra lời đe dọa mơ hồ rằng lưu lượng truy cập internet có thể bị gián đoạn nếu họ không trả phí. Kế hoạch này có thể nhắm vào tuyến cáp ngầm nối các quốc gia Ả Rập với châu Âu và châu Á.

“Chúng tôi sẽ áp đặt phí đối với cáp internet”, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari thông báo trên mạng xã hội X vào tuần trước.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Các phương tiện truyền thông liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cũng đưa tin kế hoạch thu lợi nhuận từ eo biển Hormuz sẽ yêu cầu những công ty như Google, Microsoft, Meta và Amazon phải tuân thủ luật pháp Iran.

Công ty cáp ngầm sẽ phải trả phí cấp phép cho việc vận hành cáp, còn quyền sửa chữa và bảo trì sẽ được dành riêng cho công ty Iran.

Một số công ty trong số này đã đầu tư vào tuyến cáp chạy qua eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, nhưng chưa rõ liệu những tuyến cáp đó có đi qua lãnh hải Iran hay không.

Hiện tại, vẫn chưa rõ chính quyền Iran sẽ buộc các tập đoàn công nghệ lớn tuân thủ thế nào, vì họ bị cấm thanh toán cho Iran do lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ. Chính vì vậy, bản thân những công ty này có thể xem tuyên bố của Iran chỉ là động thái phô trương hơn là chính sách nghiêm túc.

Các tuyến cáp ngầm cấu thành nên xương sống của sự kết nối toàn cầu, vận chuyển phần lớn lưu lượng dữ liệu và Internet của thế giới.

Việc nhắm mục tiêu vào chúng sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn là tốc độ internet, đe dọa mọi thứ từ hệ thống ngân hàng, thông tin liên lạc quân sự và cơ sở hạ tầng đám mây AI cho đến làm việc từ xa, trò chơi trực tuyến và dịch vụ phát trực tuyến.

Do những rủi ro an ninh lâu dài với Iran, nhiều nhà khai thác quốc tế cũng đang cố tình tránh vùng biển của Iran, thay vào đó tập trung phần lớn tuyến cáp vào dải hẹp dọc theo phía Oman của eo biển.

Tuy nhiên, nếu kế hoạch này được thực hiện thì nhiều nước láng giềng của Iran trên khắp vịnh Ba Tư có thể phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng đối với kết nối Internet, có khả năng tác động đến hoạt động xuất khẩu dầu khí quan trọng cũng như ngành ngân hàng.