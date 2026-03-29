Mỹ - Israel tung đòn tập kích thành phố cảng Iran gần eo biển Hormuz

Ngày 29/3, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin: cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào bến tàu tại thành phố cảng của Iran nằm gần eo biển Hormuz chiến lược khiến 5 người thiệt mạng.

"Kẻ thù Mỹ và Israel vừa thực hiện vụ tấn công tàn bạo tại bến cảng Bandar Khamir khiến 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương", IRNA cho hay.

Tàu container đi qua eo biển Hormuz tháng 6/2025. (Ảnh: Getty)

Cùng thời điểm, hãng thông tấn Fars ghi nhận một số vụ nổ xảy ra tại thành phố Tehran. Video được đăng tải cho thấy hậu quả nghiêm trọng sau khi vụ tấn công xảy ra ở khu dân cư phía tây Tehran tối 28/3. Phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết không ai thiệt mạng nhưng 9 người đã bị thương.

Trong video khác đăng tải trên kênh Telegram của cả Fars News và Mehr News cũng cho thấy một bên của tòa nhà dân cư bị phá hủy, nhà bếp và phòng khách bị vùi lấp trong đống đổ nát, những chiếc xe hơi bị phủ lớp bụi dày đặc.

Thủ đô Tehran, Iran hứng chịu oanh tạc dữ dội suốt đêm.

Trong khi đó, tàu đổ bộ USS Tripoli chở 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ của Mỹ chính thức đổ bộ Trung Đông. Ngoài ra, con tàu còn chở thêm nhiều tiêm kích tàng hình F-35B, trực thăng vũ trang và vận tải cơ.

"Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đã có mặt tại khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) từ ngày 27/3", CENTCOM, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông thông báo.

Tình hình cũng trở nên căng thẳng hơn khi lực lượng Houthi tuyên bố chính thức can thiệp vào cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông và phóng hai tên lửa về phía Israel.

Trước đó, Houthi từng gây gián đoạn các tuyến vận tải biển trong khu vực, tấn công tàu thuyền ở biển Đỏ để trả đũa cuộc chiến của Israel ở Gaza. Sự tham gia của họ làm dấy lên nguy cơ gây gián đoạn cho ngành vận tải biển toàn cầu vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng có thể thực hiện cuộc tấn công đe dọa điểm nghẽn chiến lược quan trọng khác, đó là eo biển Bab al-Mandab nối biển Đỏ và Ấn Độ Dương.