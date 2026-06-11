'Nụ hôn trong thang máy' khiến đối tác Nvidia mất 7,5 tỷ USD

(VTC News) -

Nguồn: Weibo

Sự việc khiến giá cổ phiếu Shenghong Technology lao dốc mạnh và vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 20 tỷ NDT (2,9 tỷ USD) chỉ trong nửa ngày giao dịch, mất 54 tỷ NDT (7,5 tỷ USD) trong hai ngày. Mới tháng 4 năm nay, công ty vừa niêm yết trên sàn chính của Hong Kong Stock Exchange, với tổng vốn hóa vượt 300 tỷ NDT (44,2 tỷ USD).

Theo báo chí Trung Quốc, ngày 6/6, người dùng Douyin có biệt danh “Janice” đăng nhiều bài viết liên quan đến đời tư của ông Chen Tao (Trần Đào). Người này cho biết giữa cô và ông Trần từng có mối quan hệ tình cảm và cô cũng đăng tải các đoạn ghi hình, ảnh chụp màn hình tin nhắn cùng nhiều tài liệu khác.

Trong số đó có một đoạn video được cho là trích xuất từ camera giám sát trong thang máy, cho thấy người phụ nữ và ông Trần có những hành động thân mật như nắm tay và hôn nhau. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Công ty phản hồi

Đáp lại các thông tin lan truyền trên mạng, Shenghong Technology cho biết những nội dung được phản ánh trong video và các thông tin liên quan hoàn toàn không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Doanh nghiệp khẳng định hiện mọi hoạt động sản xuất và vận hành vẫn diễn ra bình thường, đơn hàng dồi dào và các công việc đều được triển khai theo kế hoạch.

Tuy nhiên, chịu tác động từ tin đồn tiêu cực, cổ phiếu của Shenghong Technology trên cả thị trường Hong Kong và Trung Quốc đại lục giảm mạnh vào ngày 8/6. Cổ phiếu A-share có lúc mất hơn 9%, khiến vốn hóa thị trường “bốc hơi” hơn 20 tỷ NDT chỉ trong nửa ngày giao dịch.

Đến sáng 9/6, giá cổ phiếu phục hồi phần nào, với cả cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong và đại lục đều có lúc tăng trở lại hơn 7%.

Ảnh chụp Chen Tao và Jensen Huang tại "Tiệc nghìn tỷ nhân dân tệ".

Nhà cung cấp cốt lõi của NVIDIA

Theo các báo cáo tổng hợp, năm 2003, khi 31 tuổi, ông Trần Đào thành lập công ty tiền thân của Shenghong Technology, chuyên sản xuất PCB (bảng mạch in trong thiết bị điện tử) hai mặt.

Năm 2006, Shenghong Technology chính thức được thành lập tại thành phố Huizhou (Huệ Châu, Quảng Đông) và niêm yết trên sàn ChiNext năm 2015.

Từ năm 2020, công ty gia nhập chuỗi cung ứng của NVIDIA, cung cấp các sản phẩm PCB cho hãng này. Dữ liệu cho thấy trong năm 2025, các sản phẩm liên quan đến nền tảng GB200 và GB300 của NVIDIA dự kiến mang lại cho Shenghong Technology doanh thu hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,48 tỷ USD), chiếm trên 60% tổng doanh thu công ty.

Ngày 31/1, CEO NVIDIA là Jensen Huang tổ chức tiệc chiêu đãi các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Đài Bắc. Sự kiện này được truyền thông Đài Loan gọi là “bữa tiệc nghìn tỷ USD”. Ông Trần Đào là chủ tịch duy nhất của một doanh nghiệp đại lục xuất hiện trong bữa tiệc này suốt hai năm liên tiếp và có mặt trong ảnh chụp chung với Jensen Huang.

Tài sản tăng vọt nhờ làn sóng AI

Nhờ hưởng lợi từ sự bùng nổ của ngành AI, cổ phiếu Shenghong Technology tăng hơn 5 lần trong năm 2025 và từng được xem là “ngôi sao” của ngành PCB.

Tháng 4/2025, công ty tiếp tục niêm yết tại Hong Kong.

Theo Hurun Report năm 2025, ông Trần Đào và vợ là Lưu Xuân Lan (Liu Chunlan) đã tăng thêm 56 tỷ NDT (8,2 tỷ USD) tài sản chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 65 tỷ NDT (9,1 tỷ USD), tăng 495 bậc trên bảng xếp hạng và trở thành người giàu nhất thành phố Huệ Châu.