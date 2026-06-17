Mondelez Kinh Đô đạt thành tích kép về trách nhiệm xã hội và kinh tế tuần hoàn

(VTC News) -

Giải thưởng được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia từ các tổ chức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Đây là năm thứ ba doanh nghiệp được công nhận tại giải thưởng này.

Trước đó, doanh nghiệp cũng được vinh danh năm thứ tư liên tiếp tại Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25, góp mặt trong “Top 10 Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng 2025 - 2026”.

Những ghi nhận này phản ánh chiến lược phát triển bền vững nhất quán của Mondelez Kinh Đô, với bốn trụ cột: Bao bì bền vững, Nguyên liệu bền vững, Khí hậu và Tác động cộng đồng.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp thúc đẩy bao bì bền vững thông qua tối ưu thiết kế, cải tiến vật liệu và hợp tác cùng các đối tác để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Hai nhà máy tại Hưng Yên và TP.HCM áp dụng tiêu chuẩn vận hành toàn cầu IL6S, đẩy mạnh số hóa, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và tái sử dụng nước.

Mondelez Kinh Đô còn triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng, nổi bật là chương trình Trash Right 2026, dự kiến tiếp cận hơn 12.000 học sinh tại 10 trường tiểu học ở TP.HCM nhằm nâng cao nhận thức về phân loại và tái chế rác thải.