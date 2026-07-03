Ronaldo sửa lời chị gái, tuyên bố chưa quyết định chia tay tuyển Bồ Đào Nha

(VTC News) -

Sáng 3/7 (theo giờ Việt Nam), Ronaldo góp một pha lập công trong chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. Tương lai của Ronaldo với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trở thành mối quan tâm lớn với người hâm mộ.

Siêu sao 41 tuổi trả lời trên kênh Sport TV: “Tương lai của tôi lúc này không quan trọng, tôi sẽ nói chuyện với gia đình, có thể là sau chiến thắng hoặc thất bại rồi mới đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi không còn quyết định lúc nóng vội nữa. Bây giờ, mọi thứ được thực hiện một cách bình tĩnh nhất. Tôi muốn tận hưởng chiến thắng hôm nay đã”.

Ronaldo phủ nhận chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trên thực tế, câu chuyện giã từ đội tuyển quốc gia của Ronaldo nóng lên xuất phát từ chính phát biểu của chị gái anh là Katia Aveiro. Trước cuộc đọ sức với Croatia chỉ vài giờ, Katia bất ngờ đưa ra thông tin rằng cậu em trai sẽ nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Cô nói: “Với những gì tôi đã biết, đây sẽ là điệu nhảy cuối cùng của Ronaldo, mọi người hãy tận hưởng nó. Ngày hôm nay có thể chia phải lúc nói lời chia tay nhưng khoảnh khắc tạm biệt đã rất gần rồi. Tôi tin là như vậy. Hãy tận hưởng phút giây cậu ấy còn thi đấu, bởi rất khó có thể tìm được một cầu thủ nào ghi hơn 200 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha”.

Trước khi giải đấu trên đất Mỹ diễn ra, nhiều thông tin cho rằng đây là kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, việc cầu thủ này có muốn thi đấu tiếp hay không vẫn luôn là dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, Lionel Messi khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ tham dự thêm một kì World Cup nào nữa trong sự nghiệp. Phát ngôn của ngôi sao Argentina xuất hiện ngay sau khi anh lập hat-trick vào lưới Algeria ở vòng bảng.

Tính đến ngày 3/7, Ronaldo đã có 3 bàn thắng sau 4 trận đấu, kém người dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup 2026 là Messi đúng 3 bàn. Anh vẫn còn nhiều cơ hội để cạnh tranh cho danh hiệu chiếc giày vàng.