Trực tiếp bóng đá Argentina 0-1 Ai Cập: Messi đá hỏng phạt đền

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Argentina và Ai Cập bắt đầu lúc 23h ngày 7/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Ai Cập mới nhất tại đây.

Tagliafico bị phạm lỗi trong vòng cấm và phạt đền dành cho Argentina. Messi đá hỏng khó tin.

Ibrahim bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu sau đường chuyền rất hay của đồng đội từ ngoài vòng cấm.

De Paul đã việt vị trước khi căng ngang cho Enzo băng vào dứt điểm, cơ hội chưa rõ ràng với Argentina.

Đội tuyển Argentina lập tức đẩy cao đội hình tấn công và Ai Cập phải chịu sức ép không hề nhỏ.

Thông tin trận đấu Argentina vs Ai Cập

Argentina gặp Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Mỹ. Đội thắng cặp Argentina vs Ai Cập gặp Thụy Sỹ hoặc Colombia ở tứ kết.

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Argentina là 69,6% sau 90 phút; Ai Cập có 11,5% khả năng tạo bất ngờ, còn 18,9% kịch bản đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Argentina đấu với Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Argentina toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 sau hiệp phụ. Đương kim vô địch hai lần vượt lên, hai lần bị gỡ hòa trước khi đi tiếp nhờ pha bóng có tác động của Cristian Romero.

Ai Cập cũng phải đá 120 phút ở vòng 1/16. Đội bóng châu Phi hòa Australia 1-1, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu để có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Argentina toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 sau hiệp phụ. Đương kim vô địch hai lần vượt lên, hai lần bị gỡ hòa trước khi đi tiếp nhờ pha bóng có tác động của Cristian Romero.

Ai Cập cũng phải đá 120 phút ở vòng 1/16. Đội bóng châu Phi hòa Australia 1-1, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu để có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Argentina và Ai Cập chưa từng gặp nhau tại World Cup. Hai lần đối đầu trước đây đều khép lại với chiến thắng cho Argentina, gồm trận bán kết Olympic 1928 và trận giao hữu tại Cairo năm 2008.

Argentina đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện châu Phi tại World Cup. Riêng ở giải năm nay, họ đã thắng Algeria 3-0 và Cape Verde 3-2.