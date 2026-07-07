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Xuất bản ngày 07/07/2026 10:00 PM
Cập nhật lúc 11:22 PM ngày 07/07/2026

Trực tiếp bóng đá Argentina 0-1 Ai Cập: Messi đá hỏng phạt đền

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Argentina vs Ai Cập (23h ngày 7/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Ai Cập thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số Argentina vs Ai Cập

    Argentina01Ai Cập
    15‘Ibrahim

    Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Argentina và Ai Cập bắt đầu lúc 23h ngày 7/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Ai Cập mới nhất tại đây.

  • Tagliafico bị phạm lỗi trong vòng cấm và phạt đền dành cho Argentina. Messi đá hỏng khó tin.

  • Argentina 0-1 Ai Cập

    Ibrahim bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu sau đường chuyền rất hay của đồng đội từ ngoài vòng cấm.

  • Việt vị

    De Paul đã việt vị trước khi căng ngang cho Enzo băng vào dứt điểm, cơ hội chưa rõ ràng với Argentina.

  • Đội tuyển Argentina lập tức đẩy cao đội hình tấn công và Ai Cập phải chịu sức ép không hề nhỏ.

  • Trận đấu bắt đầu

    Argentina (áo xanh trắng) giao bóng.

  • Đội hình Argentina và Ai Cập

    Argentina đá chính: Emiliano Martinez (23), Nicolas Tagliafico (3), Leandro Paredes (5), Lisandro Martinez (6), Rodrigo De Paul (7), Julian Alvarez (9), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Alexis Mac Allister (20), Enzo Fernandez (24), Nahuel Molina (26)

    Ai Cập đá chính: Mostafa Shoubir (23), Yasser Ibrahim (2), Mohamed Hany (3), Ramy Rabia (5), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Zico (11), Haissem Hassan (12), Karim Hafez (15), Mohanad Lashin (17), Marawan Attia (19)

    Danh sách cầu thủ dự bị

    Argentina dự bị: Juan Musso (1), Marcos Senesi (2), Gonzalo Montiel (4), Valentin Barco (8), Giovani Lo Celso (11), Geronimo Rulli (12), Exequiel Palacios (14), Nico Gonzalez (15), Thiago Almada (16), Giuliano Simeone (17), Nico Paz (18), Nicolas Otamendi (19), Jose Manuel Lopez (21), Lautaro Martinez (22), Facundo Medina (25)

    Ai Cập dự bị: Mohamed Elshenawy (1), Hossam Abdelmaguid (4), Trezeguet (7), Hamza Abdelkarim (9), Hamdy Fathy (14), Mahdy Soliman (16), Nabil Donga (18), Ibrahim Adel (20), Mahmoud Saber (21), Omar Marmoush (22), Tarek Alaa (24), Zizo (25), Mohamed Alaa (26)

  • Thông tin trận đấu Argentina vs Ai Cập

    Argentina gặp Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Mỹ. Đội thắng cặp Argentina vs Ai Cập gặp Thụy Sỹ hoặc Colombia ở tứ kết.

    Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Argentina là 69,6% sau 90 phút; Ai Cập có 11,5% khả năng tạo bất ngờ, còn 18,9% kịch bản đưa trận đấu vào hiệp phụ.

    Argentina đấu với Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

    Argentina đấu với Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

    Argentina toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 sau hiệp phụ. Đương kim vô địch hai lần vượt lên, hai lần bị gỡ hòa trước khi đi tiếp nhờ pha bóng có tác động của Cristian Romero.

    Ai Cập cũng phải đá 120 phút ở vòng 1/16. Đội bóng châu Phi hòa Australia 1-1, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu để có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup.

    Argentina toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 sau hiệp phụ. Đương kim vô địch hai lần vượt lên, hai lần bị gỡ hòa trước khi đi tiếp nhờ pha bóng có tác động của Cristian Romero.

    Ai Cập cũng phải đá 120 phút ở vòng 1/16. Đội bóng châu Phi hòa Australia 1-1, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu để có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup.

    Argentina và Ai Cập chưa từng gặp nhau tại World Cup. Hai lần đối đầu trước đây đều khép lại với chiến thắng cho Argentina, gồm trận bán kết Olympic 1928 và trận giao hữu tại Cairo năm 2008.

    Argentina đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện châu Phi tại World Cup. Riêng ở giải năm nay, họ đã thắng Algeria 3-0 và Cape Verde 3-2.

    Thống kê Argentina và Ai Cập đáng chú ý

    Argentina bất bại 10 trận gần nhất tại World Cup, cân bằng chuỗi tốt nhất trong lịch sử đội tuyển.

    Argentina thắng 8 trận liên tiếp trước các đại diện châu Phi tại World Cup.Messi đã ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp và 5 trận knock-out liên tiếp tính từ năm 2022.

    Ai Cập có chuỗi 4 trận bất bại tại World Cup, dài nhất lịch sử đội tuyển ở giải đấu.

    Salah tạo 16 cơ hội tại World Cup 2026, còn thiếu 2 cơ hội để cân bằng kỷ lục của một cầu thủ châu Phi trong một kỳ World Cup.

  • Link VTV Go trực tiếp Argentina vs Ai Cập

    Trận Argentina vs Ai Cập được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

    Link xem trực tiếp Argentina vs Ai Cập trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

    Để xem trực tiếp Argentina vs Ai Cập trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

    Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục ”Sự kiện trực tiếp“, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Argentina vs Ai Cập đang diễn ra.

    Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục ”Sự kiện trực tiếp“ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.

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