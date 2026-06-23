Mẹo giặt chăn ga sạch thơm mà không làm hỏng vải

(VTC News) -

Chăn ga gối là những vật dụng gắn liền với giấc ngủ và tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày. Trong quá trình sử dụng, chúng dễ tích tụ mồ hôi, tế bào da chết, bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng mà mắt thường khó nhận biết. Hãy áp dụng ngay những mẹo vặt dưới đây để có thể làm sạch chăn ga gối tại nhà hiệu quả và an toàn.

Phân loại chăn ga trước khi giặt

Trước khi cho vào máy giặt, việc đầu tiên cần làm là phân loại chăn ga theo màu sắc và chất liệu. Chăn ga màu sáng nên được giặt riêng với các loại vải màu đậm để tránh tình trạng lem màu.

Ngoài ra, các chất liệu như cotton, lụa, satin, tencel hay microfiber có đặc tính khác nhau nên cần được xử lý phù hợp. Đọc kỹ hướng dẫn giặt trên nhãn sản phẩm giúp hạn chế nguy cơ co rút, biến dạng hoặc hư hỏng sợi vải.

Trước khi cho vào máy giặt, việc đầu tiên cần làm là phân loại chăn ga theo màu sắc và chất liệu. (Ảnh: Thế giới khăn bông)

Không giặt quá tải máy

Nhiều người có thói quen nhồi nhét toàn bộ chăn ga vào máy giặt để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, đây là một trong những nguyên nhân khiến đồ giặt không sạch hoàn toàn.

Khi lồng giặt quá đầy, nước và chất tẩy rửa khó thẩm thấu đều vào từng lớp vải. Đồng thời, sự ma sát quá mức còn có thể làm sợi vải nhanh xuống cấp. Tốt nhất chỉ nên cho lượng đồ giặt chiếm khoảng 70–80% dung tích lồng giặt để đạt hiệu quả làm sạch tối ưu.

Chọn nhiệt độ nước phù hợp

Đối với hầu hết các loại vải cotton hoặc polyester, nước ấm từ 30–40 độ C giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn hiệu quả mà vẫn giữ được độ bền của sợi vải.

Riêng các chất liệu cao cấp như lụa hoặc satin nên giặt bằng nước lạnh để tránh co rút và mất độ mềm mại tự nhiên. Việc sử dụng nước quá nóng có thể làm phai màu và khiến vải nhanh hư hỏng.

Sử dụng lượng bột giặt vừa đủ

Nhiều người cho rằng dùng càng nhiều bột giặt thì chăn ga càng sạch. Thực tế, lượng chất tẩy rửa dư thừa có thể bám lại trên bề mặt vải, gây kích ứng da và làm giảm độ mềm mại.

Hãy sử dụng lượng nước giặt hoặc bột giặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm, nên ưu tiên các sản phẩm giặt tẩy dịu nhẹ, ít hương liệu.

Đối với các vết bẩn cứng đầu như máu, cà phê, mỹ phẩm hoặc dầu mỡ, nên xử lý sơ bộ trước khi giặt. (Ảnh: iStock)

Xử lý vết bẩn trước khi giặt

Đối với các vết bẩn cứng đầu như máu, cà phê, mỹ phẩm hoặc dầu mỡ, nên xử lý sơ bộ trước khi giặt. Có thể sử dụng dung dịch tẩy chuyên dụng hoặc ngâm khu vực bị bẩn trong nước pha chất tẩy nhẹ khoảng 15–30 phút.

Việc xử lý trước giúp tăng hiệu quả làm sạch và hạn chế phải giặt lại nhiều lần, từ đó giảm tác động lên sợi vải.

Phơi chăn ga đúng cách

Sau khi giặt xong, nên phơi chăn ga ở nơi thoáng gió, có ánh nắng nhẹ. Ánh nắng mặt trời giúp hạn chế vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Tuy nhiên, không nên phơi quá lâu dưới nắng gắt vì tia UV có thể làm bạc màu và khiến sợi vải trở nên khô cứng.

Đối với chăn ga màu đậm hoặc chất liệu cao cấp, nên lộn mặt trái khi phơi để giữ màu sắc bền đẹp lâu hơn.

Giặt chăn ga định kỳ

Nên giặt ga trải giường từ 1–2 tuần/lần. Với vỏ gối, tần suất có thể nhiều hơn do tiếp xúc trực tiếp với da mặt và tóc.

Riêng chăn dày hoặc chăn mùa đông nên được vệ sinh khoảng 1–2 tháng/lần tùy mức độ sử dụng. Việc giặt giũ định kỳ không chỉ giúp không gian ngủ sạch sẽ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp và làn da.

Giặt chăn ga đúng cách không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn mà còn duy trì độ bền và vẻ đẹp của sản phẩm theo thời gian. Áp dụng những mẹo đơn giản này sẽ giúp chăn ga luôn sạch thơm, mềm mại và kéo dài tuổi thọ sử dụng.