6 món đồ nhất thiết phải giặt khô để tránh làm hỏng quần áo đắt tiền

(VTC News) -

Giặt khô không còn xa lạ với những ai thường xuyên sử dụng quần áo cao cấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết món đồ nào nhất thiết phải giặt khô, món nào có thể giặt tay nhẹ. Việc giặt sai cách có thể khiến bạn đánh mất phom dáng váy áo, khiến vải bị co rút hoặc bạc màu, thậm chí làm hỏng hoàn toàn món đồ đắt tiền.

Dưới đây là 6 loại trang phục và chất liệu mà bạn nhất định nên mang đến tiệm giặt khô chuyên nghiệp.

Đồ được làm từ lụa (silk) – nhạy cảm với nước và chất tẩy

Với áo dài lụa, đầm lụa, khăn lụa… tốt nhất bạn chọn giặt khô. (Ảnh: MIA.vn)

Lụa được xem là một trong những chất liệu “khó chiều” nhất, là món đồ nhất thiết phải giặt khô. Dù có vẻ mềm mại và mỏng nhẹ, lụa lại dễ bị biến dạng khi tiếp xúc lâu với nước hoặc xà phòng có độ kiềm cao. Khi giặt nước, sợi tơ có thể bị giãn, xơ hoặc lên vệt loang màu rất khó xử lý.

Việc giặt khô giúp sợi lụa giữ được độ bóng tự nhiên, đồng thời tránh được nguy cơ phai màu và co rút – những vấn đề rất thường gặp khi giặt tay không đúng cách. Đặc biệt, các loại đầm lụa, áo sơ mi lụa hoặc khăn lụa cao cấp nên được giặt khô toàn bộ, trừ khi trên nhãn có hướng dẫn khác.

Len cashmere và merino – sang trọng nhưng cực kỳ mong manh

Việc giặt khô áo len cashmere định kỳ là cách duy trì phom dáng hoàn hảo. (Ảnh: Ecochic)

Cashmere và merino nổi tiếng là những loại len mềm, ấm, nhẹ và có giá thành cao. Tuy nhiên, chính sự mịn màng đặc trưng khiến chúng dễ bị co rút hoặc xù lông nếu gặp nước nóng hoặc bị vắt, chà mạnh.

Giặt khô sẽ giúp áo len giữ đúng kích cỡ ban đầu, đồng thời hạn chế tối đa việc bị nhão hoặc biến dạng. Một sai lầm phổ biến là giặt tay bằng nước lạnh với mong muốn “giữ form”, nhưng nếu không biết cách vắt và phơi cũng có thể làm áo bị kéo dãn hoặc mất phom.

Vest và suit cao cấp – giữ phom dáng là tối quan trọng

Vest và suit là nhóm quần áo luôn phải giặt khô để giữ cấu trúc tổng thể. (Ảnh: Lapier)

Vest và suit được tạo nên từ nhiều lớp vải, có cấu trúc vai, thân, độ cứng vải và đường may phức tạp. Khi giặt nước, kết cấu này có thể bị phá vỡ, khiến áo mất form, lệch vai hoặc nhăn vĩnh viễn.

Ngoài ra, lớp lót bên trong suit thường được ghép bằng keo hoặc kỹ thuật ép nhiệt. Việc tiếp xúc với nước và nhiệt độ từ máy giặt có thể khiến keo bong ra, tạo nên các vết phồng rộp khó sửa.

Giặt khô giúp làm sạch cả lớp ngoài lẫn lớp lót mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể.

Trang phục bằng da và da lộn – “kỵ” nhất là nước

Da và da lộn là hai chất liệu không bao giờ nên giặt nước. (Ảnh: Yeep)

Da và da lộn (suede) là hai chất liệu không bao giờ nên giặt nước. Nước không chỉ làm da bị cứng, bong tróc mà còn tạo ra những mảng loang màu mất thẩm mỹ. Riêng da lộn càng dễ hư hơn – chỉ cần vài giọt nước cũng có thể để lại dấu vết khó xử lý.

Giặt khô giúp làm sạch bụi bẩn mà không phá vỡ lớp dầu tự nhiên của da, giữ bề mặt mềm mại và tránh tình trạng nứt gãy. Với da lộn, phương pháp giặt khô còn giúp duy trì độ mờ, mịn vốn có thay vì khiến bề mặt trở nên sần sùi như khi tự làm sạch.

Vải satin – bóng đẹp nhưng cực dễ nhăn và biến dạng

Giặt khô trang phục với chất liệu Satin là lựa chọn tối ưu giúp giữ được kết cấu mịn màng, rủ đẹp của chất liệu này. (Ảnh: Bedding)

Satin thường được dùng cho váy dạ hội, đầm cưới, áo ngủ hoặc áo hai dây. Chất liệu này mang vẻ sang trọng, nhưng lại cực kỳ dễ bị nhăn và xước khi ma sát mạnh, là món đồ nhất thiết phải giặt khô. Satin có xu hướng co rút hoặc biến dạng khi gặp nước nóng.

Khi giặt máy, sự xoay của lồng giặt dễ tạo nên các nếp gấp vĩnh viễn hoặc làm sợi vải bị tuột, khiến bề mặt satin mất đi độ bóng. Giặt khô là lựa chọn tối ưu giúp giữ được kết cấu mịn màng, rủ đẹp của chất liệu này.

Trang phục có nhiều chi tiết đính kèm – hạt, đá, sequin, pha lê

Những chiếc váy hoặc áo đính hạt, đá, sequin… luôn mang vẻ lấp lánh và nổi bật nhưng lại rất dễ bị hỏng khi giặt nước. Chỉ một vòng xoay trong máy giặt cũng có thể khiến hạt rơi, chỉ bung hoặc bề mặt vải bị kéo xước.

Ngay cả khi bạn giặt tay, việc cọ xát cũng có thể làm hạt bị lỏng hoặc rơi. Nhiều loại keo gắn hạt cũng không chịu được nước hoặc xà phòng. Giặt khô giúp bảo toàn từng chi tiết nhỏ, giữ trang phục luôn trong tình trạng như mới.