(VTC News) -

Mít là một trong những loại trái cây nhiệt đới được yêu thích nhất tại Việt Nam nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến nhiều người e ngại việc mua mít nguyên quả chính là lớp nhựa (mủ) đặc quánh, bám dính cực kỳ dai dẳng lên dao, thớt và da tay.

Nhựa mít là một dạng polyme tự nhiên có thành phần tương tự như mủ cao su. Chúng có đặc tính kỵ nước cực mạnh. Điều này giải thích tại sao việc bạn xả dao dưới vòi nước mạnh hay sử dụng nước rửa chén thông thường ngay từ đầu là hoàn toàn vô tác dụng nếu muốn tẩy sạch nhựa mít, thậm chí còn làm nhựa lây lan rộng hơn.

Bí quyết để bổ mít không dính nhựa vào dao

Để xử lý triệt để lớp nhựa này, chúng ta cần áp dụng các nguyên lý hòa tan, thay đổi cấu trúc nhiệt và ma sát học. Dưới đây là những mẹo hay giúp bạn bổ mít nhẹ nhàng, sạch sẽ.

Tạo màng bảo vệ bằng dầu ăn

Trong hóa học có một nguyên tắc kinh điển: "Cái gì giống nhau thì hòa tan được nhau". Nhựa mít là một hợp chất hữu cơ không phân cực và dầu ăn (chất béo/lipid) cũng vậy. Đây là phương pháp phòng vệ chủ động và hiệu quả nhất trước khi bạn tiến hành bổ mít.

Dầu ăn và chanh sẽ giúp dao sạch nhựa khi bổ mít. (Ảnh: BNC)

Khi bạn thoa một lớp dầu ăn lên bề mặt lưỡi dao, dầu ăn sẽ tạo ra một lớp màng phim mỏng bao bọc cấu trúc kim loại. Lớp màng lipid này đóng vai trò như một tấm khiên vật lý trơn trượt. Khi nhựa mít tiết ra, chúng sẽ trượt đi trên lớp dầu hoặc bị hòa tan một phần vào dầu, không thể tiếp xúc và bám rễ trực tiếp vào các lỗ xốp vi mô trên bề mặt kim loại của dao.

Cách thực hiện: Trước khi bổ mít, hãy đổ một ít dầu ăn (dầu đậu nành, dầu cọ, dầu hướng dương đều được) ra một chiếc khăn giấy hoặc bông tẩy trang, sau đó lau đều khắp hai mặt của lưỡi dao. Đừng quên xoa một chút dầu ăn vào lòng bàn tay để bảo vệ da. Sau khi bổ mít xong, bạn chỉ cần dùng giấy ăn lau sạch lớp dầu (lúc này đã cuốn theo nhựa mít), rồi rửa lại dao bằng nước rửa bát thông thường.

Dùng chanh tươi

Nếu bạn không thích cảm giác trơn trượt của dầu ăn khi cầm dao, việc sử dụng tính axit tự nhiên từ quả chanh là một phương án thay thế tuyệt vời, mang lại cảm giác sạch sẽ và mùi hương dễ chịu.

Nước cốt chanh chứa một hàm lượng dồi dào Axit Citric. Môi trường axit này có khả năng làm biến đổi độ pH của nhựa mít, làm suy giảm tính liên kết dính của các phân tử polyme. Đồng thời, tinh dầu từ vỏ chanh cũng hoạt động như một dung môi sinh học nhẹ, giúp ức chế sự bám dính của mủ lên kim loại.

Cách thực hiện: Cắt đôi một quả chanh tươi. Dùng nửa quả chanh chà xát mạnh lên toàn bộ lưỡi dao. Khi đang bổ mít, nếu thấy dao bắt đầu có dấu hiệu rít, bạn tiếp tục lấy chanh chà lên dao một lần nữa. Lượng axit sẽ giữ cho bề mặt dao luôn trơn tru và dễ dàng cắt xuyên qua lớp vỏ mít dày.

Làm lạnh hoặc hơ lửa

Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng rất lớn đến độ nhớt và tính bám dính của polyme tự nhiên. Chúng ta có thể kiểm soát nhiệt độ để thay đổi trạng thái của nhựa mít.

Can thiệp bằng nhiệt độ lạnh (trước khi bổ): Khi nhiệt độ giảm sâu, cấu trúc nhựa mít sẽ bị co lại, đông cứng và mất đi độ dính dẻo. Nếu mua mít về, bạn có thể cho quả mít vào ngăn mát tủ lạnh vài giờ trước khi bổ. Cùi mít lạnh không chỉ ăn ngon hơn mà lượng nhựa tiết ra cũng giảm đi đáng kể và rất dễ lau chùi.

Can thiệp bằng nhiệt năng (sau khi bổ): Đây là mẹo xử lý hậu quả nếu bạn quên thoa dầu ăn và dao đã bị dính chặt nhựa mít. Hãy bật bếp ga ở mức lửa nhỏ, hơ nhanh hai mặt của lưỡi dao qua ngọn lửa trong khoảng 3 đến 5 giây. Dưới tác động của nhiệt độ cao trên 100 độ C, cấu trúc polyme của nhựa mít sẽ bị biến tính, khô lại và mất tính bám dính. Lúc này, bạn chỉ cần dùng một mảnh giấy báo hoặc giẻ khô vuốt mạnh là lớp nhựa sẽ bong ra từng mảng như keo khô.

Sau khi bổ mít bị dính nhựa, bạn có thể dùng gạo hoặc bột mì để làm sạch dao. (Ảnh: IG)

Dùng túi nylon và gạo

Nếu nhựa mít không may dính vào dao và bạn không muốn dùng đến lửa, hãy tận dụng các vật liệu có khả năng tạo ra ma sát và tính thấm hút cao.

Túi nylon: Có một nguyên lý vật lý thú vị là nhựa mít có ái lực bám dính vào nylon cao hơn là bám vào kim loại nguội. Bạn hãy lấy một chiếc túi nylon hoặc màng bọc thực phẩm, quấn vào ngón tay và chà mạnh lên vết nhựa trên dao. Lực ma sát và hiện tượng tĩnh điện sẽ "nhổ" nhựa mít ra khỏi dao và dính chặt sang bề mặt túi nylon.

Bột mì, bột gạo hoặc tro bếp: Đây là phương pháp thấm hút mao dẫn. Khi rắc bột gạo, bột mì hoặc tro bếp lên mặt dao dính nhựa, các hạt vật chất siêu nhỏ này sẽ bám chặt vào màng nhựa, làm cho nhựa mất đi độ dính ướt. Bạn vò nhẹ một lúc, nhựa sẽ vón thành các viên tròn nhỏ và rơi ra dễ dàng.