Mẹo hay với vỏ trứng và cơm nguội

(VTC News) -

Trong nhịp sống hiện đại, chúng ta thường có thói quen vứt bỏ nhiều thứ vốn vẫn còn giá trị sử dụng. Vỏ trứng và cơm nguội cũng thường bị loại bỏ một cách lãng phí như vậy.

Hai "phế phẩm" này thực ra là nguồn tài nguyên quý giá, có thể tái chế và ứng dụng vào rất nhiều công việc trong gia đình, từ làm vườn, vệ sinh nhà cửa cho đến các mẹo vặt hữu ích khác.

Mẹo hay từ vỏ trứng và cơm nguội

Vỏ trứng chủ yếu được cấu tạo từ canxi cacbonat (khoảng 95%), một khoáng chất thiết yếu cho nhiều mục đích sử dụng. Sự kết hợp vỏ trứng với cơm nguội sẽ đem lại những tác dụng sau:

Làm phân bón "siêu dinh dưỡng" cho cây: Trong quá trình ủ phân compost, hãy thêm cả vỏ trứng đã nghiền nhỏ và cơm nguội. Vỏ trứng cung cấp canxi, cơm nguội cung cấp tinh bột và các chất hữu cơ, tạo nên một loại phân bón đa dinh dưỡng cho cây trồng. Bạn cũng có thể dùng nước vo gạo (chứa tinh bột và vitamin B) để tưới cây, sau đó rắc thêm bột vỏ trứng.

Đánh bóng và làm sạch các vật dụng khó rửa: Khi làm sạch các chai lọ thủy tinh có miệng nhỏ hoặc bình hoa bị cặn, hãy cho cả vỏ trứng đã đập nhỏ và một ít cơm nguội vào; thêm nước và lắc mạnh. Cơm sẽ giúp hút các chất bẩn, vỏ trứng tạo độ cọ xát giúp đánh bóng hiệu quả.

Một số mẹo vặt từ vỏ trứng

Khi sử dụng riêng hoặc kết hợp với những nguyên liệu khác, vỏ trứng có những ứng dụng sau:

Làm phân bón hữu cơ và bổ sung canxi cho cây trồng: Vỏ trứng là nguồn cung cấp canxi dồi dào, giúp cây trồng phát triển bộ rễ khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa một số bệnh như thối đen cuống ở cà chua. Canxi cũng giúp cải thiện cấu trúc đất.

Cách dùng: Rửa sạch vỏ trứng, phơi khô và nghiền nhỏ (càng nhỏ càng tốt). Rắc trực tiếp bột vỏ trứng quanh gốc cây hoặc trộn vào đất trồng. Bạn có thể ngâm vỏ trứng đã nghiền vào nước một vài ngày để tạo thành dung dịch tưới cây bổ sung canxi nhanh chóng.

Vỏ trứng có rất nhiều công dụng. (Ảnh: Freepik)

Chống ốc sên và sâu bọ gây hại trong vườn: Các mảnh vỏ trứng sắc cạnh sẽ tạo ra một hàng rào vật lý gây khó chịu và tổn thương cho ốc sên, sên trần khi chúng cố gắng bò qua. Mùi của vỏ trứng cũng có thể xua đuổi một số loại côn trùng khác.

Cách dùng: Rắc vỏ trứng đã nghiền vỡ xung quanh gốc cây, đặc biệt là cây con hoặc những loại rau dễ bị ốc sên tấn công.

Dụng cụ làm sạch hiệu quả: Các mảnh vỏ trứng cứng và sắc cạnh khi kết hợp với xà phòng hoặc nước rửa chén sẽ trở thành một chất mài mòn nhẹ nhưng hiệu quả, giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu.

Cách dùng: Cho vỏ trứng đã đập nhỏ vào ấm trà, bình thủy tinh hoặc nồi bị cháy đáy. Thêm nước ấm và một chút xà phòng, lắc hoặc cọ rửa. Vỏ trứng sẽ giúp cọ sạch các vết bẩn bám dính. Đây là một mẹo vặt nhà bếp giúp vệ sinh hiệu quả.

Giúp chén đĩa sạch bóng: Khi trộn cùng nước rửa chén, vỏ trứng vụn giúp tăng cường ma sát, đánh bay các vết dầu mỡ cứng đầu bám trên chén đĩa, đặc biệt là những vết bẩn ở góc cạnh khó rửa.

Những mẹo hay từ cơm nguội

Cơm nguội, đặc biệt là cơm còn thừa sau bữa ăn, thường bị lãng phí. Nhưng với những cách dùng cơm nguội sáng tạo, bạn sẽ bất ngờ trước những gì nó có thể làm được.

Cơm chứa nhiều tinh bột, khi phân hủy sẽ cung cấp carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác cho vi sinh vật trong đất. (Ảnh: Pupswithchopsticks)

Làm phân bón hữu cơ cho cây trồng: Cơm chứa nhiều tinh bột, khi phân hủy sẽ cung cấp carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác cho vi sinh vật trong đất, giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Cách dùng: Ủ cơm nguội cùng với các loại rác hữu cơ khác (rau củ, vỏ trái cây) để tạo thành phân bón compost giàu dinh dưỡng. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể trộn một ít cơm nguội đã để khô vào đất trồng cây.

Hút ẩm và khử mùi: Tinh bột trong cơm nguội có khả năng hút ẩm và hấp thụ mùi hiệu quả, tương tự như baking soda.

Cách dùng: Phơi khô cơm nguội hoàn toàn cho đến khi hạt cơm giòn tan. Cho cơm khô vào túi vải nhỏ hoặc chén và đặt vào tủ quần áo, tủ giày, ngăn kéo hoặc bất kỳ khu vực nào bạn muốn hút ẩm và khử mùi. Thay thế sau vài tuần. Đây là một cách khử mùi tự nhiên và tiết kiệm.

Làm sạch vết dầu mỡ hoặc vết bẩn trên quần áo: Tinh bột trong cơm có thể hấp thụ dầu mỡ. Khi chà xát, nó cũng tạo ra lực ma sát giúp đánh bay vết bẩn.

Cách dùng: Lấy một ít cơm nguội còn ẩm, chà xát nhẹ nhàng lên vết dầu mỡ trên quần áo. Để yên một lúc rồi giặt sạch.

Lưu ý khi áp dụng các mẹo vặt với vỏ trứng và cơm nguội

Vệ sinh vỏ trứng: Luôn rửa sạch vỏ trứng dưới vòi nước và phơi khô hoàn toàn trước khi sử dụng để tránh vi khuẩn salmonella.

Không để cơm nguội ôi thiu: Chỉ sử dụng cơm nguội còn tươi, không có dấu hiệu ôi thiu, mốc. Cơm bị hỏng có thể gây ra mùi khó chịu hoặc vi khuẩn có hại.

Nghiền vỏ trứng đủ nhỏ: Với mục đích làm phân bón hoặc chống ốc sên, vỏ trứng càng nhỏ càng tốt để dễ phân hủy và tăng hiệu quả.

Cẩn thận với sức khỏe: Không tự ý dùng bột vỏ trứng để bổ sung canxi trực tiếp vào cơ thể mà không có chỉ định của bác sĩ vì có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa hoặc hấp thụ không đúng cách.