MC Diệp Chi 'ôm tim' khi người chơi lập kỷ lục mới tại 'Ai là triệu phú'

Tối 24/3, chương trình Ai là triệu phú chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi người chơi Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội) xuất sắc vượt qua câu hỏi số 14, giành giải thưởng 150 triệu đồng. Anh chạm tới câu số 15 – cột mốc cực hiếm trong hơn 20 năm phát sóng của chương trình.

Chàng trai Hà Nội Nguyễn Trường Giang giành 150 triệu đồng, lập kỷ lục mới tại "Ai là triệu phú".

Không chỉ khán giả “nín thở” theo dõi hành trình của Nguyễn Trường Giang mà phía sau hậu trường, những người làm chương trình cũng trải qua những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở. MC Diệp Chi tiết lộ toàn bộ ê-kíp “đứng ngồi không yên” khi chứng kiến hành trình của người chơi.

"Đã 5 năm kể từ lần cuối “Ai là triệu phú” có người chạm tới mốc câu hỏi số 15. Hôm ấy, phòng máy chúng mình “ôm tim” vì quá hồi hộp, host Quốc Khánh hình như cũng thở mạnh lắm...", MC Diệp Chi chia sẻ.

Theo MC Diệp Chi, ở câu hỏi cuối cùng, khi Trường Giang suy luận đúng hướng và tự loại bỏ được hai phương án sai, cả ê-kíp đã nhen nhóm hy vọng về một kỳ tích mới. “Tôi có linh cảm rất lớn rằng đây sẽ là người chơi đầu tiên tại Việt Nam chiến thắng chương trình. Tiếc là điều đó chưa xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi”, nữ MC bày tỏ.

Trước đó, người chơi Nguyễn Trường Giang đã có phần thi ấn tượng khi từ câu 11 trở đi không còn quyền trợ giúp nhưng vẫn liên tục trả lời chính xác nhờ khả năng suy luận logic và kiến thức đa lĩnh vực.

MC Diệp Chi cùng ê-kíp nín thớ khi người chơi Nguyễn Trường Giang tiến tới câu hỏi số 15 tại chương trình.

Ở câu hỏi số 14 về nguồn gốc tên gọi virus Nipah, anh mạo hiểm chọn đáp án “tên một ngôi làng” và đây là quyết định chính xác, giúp anh giành 150 triệu đồng. Chàng trai Hà Nội trở thành một trong số rất ít người chơi chạm tới câu hỏi cuối cùng.

Bước sang câu 15, dù tiếp tục thể hiện hiểu biết sâu rộng, Trường Giang quyết định dừng lại để bảo toàn số tiền. Quyết định này sau đó được đánh giá là hợp lý khi ở phần trả lời giả định, anh đưa ra đáp án không chính xác.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, màn thể hiện của Trường Giang nhanh chóng viral, thu hút hàng loạt bình luận khen ngợi. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những phần thi kịch tính và đáng nhớ nhất của chương trình trong nhiều năm trở lại đây: “Xem mà hồi hộp theo từng câu hỏi”, “Thật sự xuất sắc”, “Một trong những người chơi ấn tượng nhất gần đây”…

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến thức, người chơi còn chinh phục khán giả bằng sự bình tĩnh và bản lĩnh trên “ghế nóng”.