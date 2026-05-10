Về Hưng Yên xem hội diều Sáo Đền độc nhất vô nhị

Sau lễ trình diều là lễ cầu phong, cầu cho gió lên để cuộc thi thả diều diễn ra suôn sẻ. Nghi lễ cầu phong gắn liền với nghi lễ cầu mùa của cư dân nông nghiệp xưa. Thủ nhang xin âm dương bằng hai đồng xu để thỉnh Thánh Mẫu đồng ý cho tổ chức thi sáo diều. Sau khi xin được âm dương, thủ nhang đánh ba hồi trống dài báo hiệu với đất trời, cỏ cây hoa lá, vạn vật rằng lòng thành của dân chúng đã được chứng giám, gió sẽ nổi lên. Như có sự linh thiêng nào đó trong lễ cầu phong này, hồi trống vừa dứt cũng là lúc gió Tây Nam cấp 3 - 4 nổi lên trong sự mong ngóng, hân hoan của toàn thể người dân tham gia lễ hội.