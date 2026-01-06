Người thay thế Giáo sư Xoay dẫn 'Ai là triệu phú' là ai?

(VTC News) -

Theo thông báo từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chương trình gameshow Ai là triệu phú sẽ có sự thay đổi người dẫn chương trình từ năm 2026. MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) tạm dừng vai trò dẫn dắt sau gần 5 năm đồng hành để tập trung cho những định hướng và dự án cá nhân mới.

BTV Quốc Khánh, Phó Giám đốc VTV Digital sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình "Ai là triệu phú" thay MC Đinh Tiến Dũng.

BTV Quốc Khánh sẽ là người tiếp quản vai trò dẫn dắt chương trình. Anh sẽ ra mắt khán giả Ai là triệu phú trên sóng VTV3 vào tối 6/1. Với phong cách điềm tĩnh, lối dẫn dắt sắc sảo, nam MC - BTV điển trai này sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ mà vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ của gameshow 20 năm tuổi này.

BTV Quốc Khánh tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1979 tại Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, được biết đến nhiều qua vai trò dẫn dắt các chương trình thể thao như Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Giờ vàng thể thao, Cuộc hẹn cuối tuần…

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Quốc Khánh bắt đầu công tác tại VTV với vai trò biên dịch và biên tập viên mảng thể thao. Qua nhiều năm làm nghề, anh tạo được dấu ấn nhờ phong thái điềm tĩnh, lối dẫn mạch lạc, sắc sảo. BTV Quốc Khánh đang giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital (Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam).

Đáng chú ý, chương trình Giờ vàng thể thao do Quốc Khánh phụ trách nội dung, phát sóng lúc 20h30 trên VTV1, được đánh giá cao về tính chuyên môn và từng đạt tỷ lệ người xem ấn tượng. Chương trình tập trung phản ánh các sự kiện thể thao lớn như SEA Games, ASEAN Cup, ASIAD, Olympic, EURO, World Cup, V.League…

Theo VTV, sự xuất hiện của MC Quốc Khánh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Ai là triệu phú, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính, chuẩn mực và giá trị tôn vinh tri thức – yếu tố làm nên sức sống bền bỉ của gameshow suốt hơn hai thập kỷ qua.

Ai là triệu phú là phiên bản Việt hóa của gameshow quốc tế Who Wants to Be a Millionaire?, phát sóng số đầu tiên ngày 4/1/2005 trên VTV3. Trải qua hơn 20 năm, chương trình đã trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả, với các thế hệ MC được đánh giá cao về kiến thức và bản lĩnh dẫn dắt như Lại Văn Sâm, Phan Đăng và Đinh Tiến Dũng.