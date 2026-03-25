Chàng trai ẵm 150 triệu đồng, lập kỷ lục mới tại 'Ai là triệu phú'

Tối 24/3, chương trình Ai là triệu phú chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi người chơi Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội) xuất sắc vượt qua câu hỏi số 14, giành giải thưởng 150 triệu đồng. Anh cũng là người chơi nhận được số tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Với phong thái tự tin và vốn kiến thức sâu rộng, anh tiến sâu vào những câu hỏi cuối của chương trình. Ở câu hỏi số 14 với nội dung: “Tên gọi của virus Nipah bắt nguồn từ đâu?”, các phương án được đưa ra gồm: tên một con sông, tên một ngôi làng, tên một loài cây bản địa và tên một loài dơi. Sau khi suy luận dựa trên hiểu biết về các loại virus từng gây dịch bệnh, Trường Giang liên tưởng đến cách gọi tên của virus COVID-19 và mạnh dạn lựa chọn đáp án B – tên một ngôi làng.

Quyết định mạo hiểm này mang lại kết quả xứng đáng khi đó là đáp án chính xác. MC Quốc Khánh giải thích, virus Nipah được phát hiện lần đầu vào năm 1999, tên gọi bắt nguồn từ ngôi làng Sungai Nipah tại Malaysia. Chiến thắng này giúp Trường Giang sở hữu tấm séc 150 triệu đồng, trở thành người chơi đầu tiên sau 5 năm chạm tới câu hỏi cuối cùng của chương trình.

Bước sang câu hỏi số 15, người chơi tiếp tục thể hiện sự hiểu biết sâu rộng với câu hỏi: “‘Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ được nêu trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?”. Dù bày tỏ sự ngưỡng mộ và có nhiều hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Giang vẫn lựa chọn dừng cuộc chơi vì không hoàn toàn chắc chắn, bảo toàn số tiền 150 triệu đồng.

Trong phần thử sức giả định, anh dự đoán phương án Đường Kách mệnh, nhưng đáp án đúng phải là Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Quyết định dừng lại trước đó được đánh giá là hợp lý và thể hiện bản lĩnh của người chơi.

Nguyễn Trường Giang chia sẻ, đến tham gia chương trình là ước mơ từ nhỏ và anh rất vinh dự khi có cơ hội ngồi trên “ghế nóng”. Với nền tảng kiến thức đa dạng, trải dài nhiều lĩnh vực, anh đã mang đến một phần thi kịch tính, cuốn hút người xem.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, màn thể hiện của Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nhiều bình luận bày tỏ sự thán phục trước khả năng suy luận logic, bình tĩnh và bản lĩnh của người chơi: “Xem mà hồi hộp theo từng câu hỏi”, “Thật sự xuất sắc”, “Một trong những người chơi ấn tượng nhất gần đây”…