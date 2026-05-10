Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậu

Ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của Gặp nhau cuối năm, nghệ sĩ Vân Dung từng cùng chị gái ruột tham gia một cuộc thi Hoa hậu. Năm ấy, hai chị em gây chú ý bởi ngoại hình giống nhau đến mức nhiều người lầm tưởng là sinh đôi.

Nghệ sĩ Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Chị gái tên Vân Trang, sinh năm 1974, hơn nữ nghệ sĩ một tuổi.

Nghệ sĩ Vân Dung và chị gái hồi nhỏ.

Theo lời kể của Vân Dung, chị gái sở hữu ngoại hình nổi bật hơn với chiều cao lý tưởng cùng gương mặt dịu dàng. Vì vậy, năm 1992, gia đình đã động viên Vân Trang đăng ký tham gia Hoa hậu báo Tiền Phong 1992 - tiền thân của Hoa hậu Việt Nam.

Thời điểm đó, Vân Dung cũng đăng ký dự thi, nhưng mục đích chủ yếu là để cổ vũ tinh thần cho chị gái vì chị gái khá nhát. "Tôi từng thi cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992, nay đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam chủ yếu để ủng hộ tinh thần chị gái là chính chứ không phải để đạt mục đích gì", nữ nghệ sĩ nói.

Dù tự tin đăng ký dự thi hoa hậu, nhưng thời điểm ấy hai chị em gần như không biết chuẩn bị váy áo, son phấn ra sao. Sau nhiều ngày loay hoay, mẹ của Vân Dung đã tự tay trang điểm cho hai con gái, còn trang phục thì đi mượn từ bạn bè, người quen.

Kết quả, người đẹp làng hài xuất sắc lọt vào Top 15 chung cuộc, trong khi đó, chị gái lại tiến vào đến Top 10.

Sau cuộc thi, Vân Dung theo đuổi nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ hài nổi tiếng, Vân Trang lại bén duyên với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Hiện chị là chủ của chuỗi cửa hàng ăn uống tại Hà Nội, có cuộc sống kín tiếng và viên mãn bên gia đình.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết từ khi mới 3, 4 tuổi cô đã thích cùng chị gái chơi trò công chúa - hoàng tử, tự dựng tiểu phẩm rồi thay nhau làm đạo diễn, diễn viên. Những ký ức tuổi thơ ấy cũng là lý do khiến nữ nghệ sĩ sớm nuôi giấc mơ đứng trên sân khấu giống cha mẹ mình.

Dù không hoạt động showbiz, chị gái của Vân Dung vẫn nhận được nhiều sự chú ý vì ngoại hình trẻ trung ở tuổi ngoài 50. Đặc biệt, vì quá giống em gái nên Vân Trang thường xuyên rơi vào cảnh bị nhận nhầm.

Có lần, khi vừa bước ra khỏi nhà em gái, chị được một người hâm mộ tiến tới bắt chuyện và khen diễn xuất rất hay. Dù đã giải thích mình là chị ruột của Vân Dung, người này vẫn không tin. Trong một phỏng vấn, Vân Trang kể từng có tài xế taxi nói với chị: “Chị giống chị Vân Dung nhưng mà em không thấy cái nốt ruồi đâu cả'".

Chị gái sở hữu vẻ ngoài giống với nữ nghệ sĩ, nhưng có chiều cao lý tưởng.

Không chỉ khán giả, ngay cả mẹ ruột đôi lúc cũng khó phân biệt hai chị em. “Mẹ tôi từng nói nếu hai đứa để mặt mộc nằm cạnh nhau thì phải nhìn ai dài hơn mới biết đó là Trang, còn ai thấp hơn là Dung. Ngày xưa hai chị em còn mặc giống nhau từ quần áo, giày dép đến đầu tóc nên nhiều người tưởng là sinh đôi”, chị Vân Trang nói.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết: "Chị gái tôi xinh hơn tôi rất nhiều và cao hơn rất nhiều. Tôi không thấy đó là buồn, vì tôi mà cao và xinh như chị thì tôi sẽ không làm diễn viên như bây giờ mà sẽ là người mẫu. Được khán giả yêu mến là rất vui rồi".

Nhan sắc trẻ trung của chị em Vân Dung ở hiện tại.

Hiện tại, nghệ sĩ Vân Dung và chị gái cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh có mặt nhau. Khi thì là những bức hình mang ký ức tuổi thơ, lúc lại là cảnh vui vầy bên bố mẹ hay khoảnh khắc đi chơi đầy vui vẻ bên chị em, bạn bè. Nhan sắc trẻ trung của cặp chị em khiến khán giả ngưỡng mộ.