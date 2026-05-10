Đà Nẵng: Đề xuất mức thu tối đa 24.000 đồng/tiết học năng khiếu

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định của UBND thành phố quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Dự thảo đề xuất mức thu tối đa 24.000 đồng/học sinh/tiết đối với hoạt động quản lý học sinh có tổ chức dạy năng khiếu, kỹ năng sống...

Dự thảo áp dụng đối với trẻ mầm non học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh phổ thông học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, bao gồm trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú và học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời áp dụng với các cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo dự thảo, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục theo tinh thần tự nguyện. Các khoản thu phải đúng mục đích, bảo đảm nguyên tắc thu đủ chi, mang tính phục vụ, không mang tính kinh doanh.

Các cơ sở giáo dục tổ chức thu các khoản theo quy định, mức thu từng khoản phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thu nhập của cha mẹ học sinh.

Trong các năm tiếp theo, mức điều chỉnh tối đa không vượt quá 15% so với năm học liền kề trước đó.

Đối với dịch vụ ăn uống, bán trú, dự thảo quy định mức thu tối đa tiền thực phẩm bữa sáng là 18.000 đồng/trẻ hoặc học sinh/ngày; phụ phí phục vụ bữa sáng gồm gas, điện, nước uống, nước rửa, xà phòng là 2.000 đồng/ngày.

Tiền thực phẩm cho bữa ăn chính và ăn xế được đề xuất tối đa 32.000 đồng/trẻ hoặc học sinh/ngày; phụ phí phục vụ bữa ăn là 4.000 đồng/ngày.

Mức thu dịch vụ chăm sóc bán trú đối với học sinh ăn sáng, ăn trưa và ăn xế tối đa 450.000 đồng/tháng đối với bậc mầm non và 330.000 đồng/tháng đối với tiểu học. Trường hợp chỉ ăn trưa và ăn xế, mức thu tối đa lần lượt là 380.000 đồng/tháng đối với mầm non và 270.000 đồng/tháng đối với tiểu học.

Đối với hoạt động quản lý học sinh có tổ chức dạy các môn năng khiếu, kỹ năng sống, STEM/STEAM trong buổi 2, ngoài giờ chính khóa hoặc trong hè, mức thu tối đa được đề xuất là 24.000 đồng/học sinh/tiết.

Dự thảo cũng quy định mức thu tối đa 1.000.000 đồng/trẻ/tháng đối với dịch vụ tổ chức bán trú hè, bao gồm thuê người nấu và công tác quản lý bán trú. Riêng dịch vụ tổ chức bán trú mầm non vào thứ Bảy, với tần suất 3 ngày/tháng, mức thu tối đa là 240.000 đồng/trẻ/tháng.

Đối với các hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống như thể dục nghệ thuật, làm quen tiếng Anh, hội họa, âm nhạc, võ thuật, STEM/STEAM…, mức thu tối đa là 20.000 đồng/trẻ/giờ.

Dự thảo cũng đề xuất mức thu dịch vụ sử dụng và bảo trì máy lạnh gồm điện và bảo dưỡng định kỳ là 40.000 đồng/trẻ hoặc học sinh/tháng đối với bậc mầm non và tiểu học; 25.000 đồng/học sinh/tháng đối với THCS và THPT.

Đối với dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/km/trẻ đối với tuyến dưới 5km và 8.000 đồng/km/trẻ đối với tuyến từ 5km đến 10km.

Mức thu dịch vụ khám sức khỏe tổng quát học sinh, bao gồm khám nha học đường, được đề xuất tối đa 40.000 đồng/học sinh/lần/năm đối với tất cả các cấp học.

Riêng các dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; giáo dục STEM/STEAM; mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động giáo dục trong trường học sẽ thực hiện theo hình thức thỏa thuận.

Cũng theo dự thảo, toàn bộ các khoản thu, chi phải được công khai, hạch toán riêng theo đúng quy định pháp luật về kế toán; không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác.

Cuối năm học, khoản thu chưa sử dụng hết phải hoàn trả cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học tiếp theo nếu được phụ huynh đồng ý. Riêng các khoản liên quan đến công tác tổ chức bán trú, nếu còn dư phải hoàn trả cho phụ huynh vào cuối năm học.

Dự thảo cũng nêu rõ trường hợp các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, đơn vị sự nghiệp công lập phải tự cân đối bằng nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bù phần thiếu hụt.