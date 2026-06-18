Mặc áo dài, mang lá cờ của cha quá cố nhận bằng tiến sĩ Luật tại Mỹ

(VTC News) -

Mười hai năm trước, Melanie Đan Vy Chambraud (sinh năm 1999) cùng mẹ mang theo bốn chiếc vali rời Việt Nam sang Mỹ. Hành trình ấy bắt đầu bằng nỗi nhớ nhà, cú sốc văn hóa và những ngày cô bé 13 tuổi nhiều lần muốn quay về Việt Nam.

Mười hai năm sau, vào tháng 5/2026, Đan Vy tốt nghiệp Trường Luật - University of California, Los Angeles, Mỹ và nhận bằng Juris Doctor (J.D.) – văn bằng chuyên nghiệp ngành Luật, thường được gọi là Tiến sĩ Luật tại Mỹ.

Melanie Đan Vy Chambraud, tân tiến sĩ Luật - Đại học California tại Los Angeles. (Ảnh: NVCC)

Trong bài chia sẻ nhân dịp tốt nghiệp, Đan Vy viết: “12 năm trước, mẹ và tôi mang theo bốn chiếc vali chuyển đến Mỹ. Giữa nỗi nhớ nhà, cú sốc văn hóa và những hoài nghi, chúng tôi luôn giữ một giấc mơ: một ngày nào đó tôi sẽ học trường luật. 12 năm sau, chúng tôi đã làm được”.

Khi sang Mỹ năm 13 tuổi, Đan Vy chưa hiểu hết ý nghĩa của quyết định thay đổi cuộc đời mà mẹ dành cho mình.

“Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là được đi học ở Mỹ. Với em, nước Mỹ giống như một chuyến phiêu lưu mới”, Đan Vy kể.

Thực tế nhanh chóng khác xa những hình dung ban đầu. Mới nhập học tại trường Fountain Valley High School, Đan Vy đối diện với hàng loạt thử thách của học sinh nhập cư. Ngoài rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, Đan Vy còn bị một số bạn cùng trường gọi là “FOB” (Fresh Off the Boat) - cách gọi thường dùng để chỉ những người mới nhập cư, đôi khi mang hàm ý chế giễu hoặc xem thường. Có thời điểm cô bật khóc và xin mẹ cho trở về Việt Nam.

“Ngày mới sang Mỹ, con nói với tôi rằng con không muốn học ở đây nữa. Nhưng tôi nói mẹ đã bán nhà, bỏ công việc để đưa con sang Mỹ. Mẹ con mình là một đội. Việc của mẹ là kiếm tiền, việc của con là học. Mẹ sẽ cố gắng lo cho con tốt nhất có thể, còn con hãy cố gắng học tập trong khả năng của mình”, người mẹ nhớ lại.

Đan Vy cho biết động lực lớn nhất giúp cô không bỏ cuộc chính là mẹ và bà ngoại. Hình ảnh hai người phụ nữ luôn kiên cường vượt qua khó khăn trở thành tấm gương để cô noi theo. Từ một học sinh mới nhập cư, Đan Vy từng bước khẳng định mình bằng kết quả học tập. Ba năm sau khi đến Mỹ, cô tốt nghiệp trung học với GPA trên 4.0 và nằm trong danh sách danh dự của trường.

Ở bậc đại học tại University of California San Diego, Đan Vy tốt nghiệp với danh hiệu "Magna Cum Laude", thuộc nhóm 6% sinh viên có thành tích cao nhất khóa. Trong kỳ thi LSAT - bài kiểm tra đầu vào trường luật tại Mỹ, Vy đạt 175/180 điểm, thuộc nhóm 1% thí sinh có điểm số cao nhất. Những thành tích này giúp Đan Vy nhận học bổng tiến sĩ toàn phần cho ba năm học tại Trường Luật trực thuộc Đại học California tại Los Angeles (UCLA School of Law).

Đan Vy (trái, ngoài cùng) và nhóm bạn thân đồng hành cùng cô suốt hành trình học tiến sĩ.

Tại trường luật, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt GPA 4,2 sau học kỳ đầu tiên, nhận giải vàng cho môn Tố tụng dân sự và giải bạc môn Hợp đồng. Kết quả học tập xuất sắc đưa Đan Vy vào vòng tuyển chọn cuối cùng của nhiều hãng luật lớn tại Mỹ. Cuối cùng, cô lựa chọn gia nhập hãng luật Latham & Watkins và trở thành một trong 30 sinh viên trên toàn nước Mỹ được tuyển vào chương trình thực tập dành cho sinh viên năm nhất của hãng.

Bên cạnh thành tích học thuật, Đan Vy dành hơn 300 giờ làm tình nguyện viên tại tòa án ở San Diego thông qua chương trình Justice Corps thuộc AmeriCorps. Công việc hỗ trợ những người không có điều kiện thuê luật sư giúp cô hiểu rõ hơn về vai trò xã hội của nghề luật.

Lớn lên trong gia đình có nhiều thế hệ phụ nữ, cô sớm nhận thức về những rào cản và định kiến mà phụ nữ phải đối mặt. “Em muốn hiểu cách xã hội vận hành để có thể bảo vệ tiếng nói của bản thân và những người em quan tâm. Với em, luật pháp là công cụ giúp tạo nên sự tôn trọng và cơ hội công bằng hơn”, cô chia sẻ về lý do lựa chọn ngành luật.

Niềm vui tốt nghiệp của Đan Vy cũng đi cùng mất mát lớn. Tháng 1 năm nay, khi đang bước vào học kỳ cuối cùng tại UCLA School of Law, cô nhận tin cha qua đời. Sự ra đi của ông diễn ra chỉ vài tháng trước ngày Đan Vy hoàn thành chương trình đào tạo luật kéo dài ba năm.

Trong lời chia sẻ nhân dịp tốt nghiệp, cô viết bằng tiếng Pháp: “Papa, con ước gì bố có mặt ở đây. Con nhớ bố mỗi ngày”.

Ngày nhận bằng, Đan Vy mang theo lá cờ Pháp - quê hương của bố – bên cạnh lá cờ Việt Nam đại diện cho quê hương của mẹ. Cô cũng mặc áo dài trắng trong bộ ảnh tốt nghiệp như cách thể hiện sự trân trọng đối với nguồn cội và hai dòng máu Việt - Pháp của mình. Đó là cách để cô cảm nhận rằng bố vẫn hiện diện bên cạnh cô trong một trong những dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời.

Khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ nằm trong lời nhắn mà Đan Vy gửi tới mẹ: “Hồi nhỏ con luôn nghĩ mẹ là siêu anh hùng. Giờ lớn lên, con mới hiểu mẹ cũng có những nỗi sợ và áp lực riêng. Cảm ơn mẹ vì đã đủ dũng cảm để con có thể mềm lòng và mơ thật lớn. Nếu không có mẹ, sẽ không có con của ngày hôm nay”, cô viết.

Mẹ của Đan Vy hạnh phúc trong khoảnh khắc mặc chiếc áo tiến sĩ của con gái trong ngày tốt nghiệp tại Mỹ.

Người mẹ không giấu được niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường đã qua. “Từ nhỏ con luôn mơ ước được du học Mỹ, tôi chỉ cố gắng đồng hành để biến ước mơ đó thành hiện thực. Trong gia đình, con là người đầu tiên bước vào đại học. Từ tốt nghiệp tiểu học, thủ khoa cấp hai, tốt nghiệp phổ thông xuất sắc đến học bổng toàn phần ở UC San Diego và UCLA, tôi đều có mặt để chứng kiến. Tôi tự hào vì đã chắp cánh cho ước mơ của con”, bà tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp, Đan Vy sẽ làm việc tại văn phòng Singapore của hãng luật Latham & Watkins trong lĩnh vực tài chính và giao dịch doanh nghiệp. Trong tương lai, cô mong muốn hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường tài chính và hệ thống pháp lý của Mỹ, đồng thời trở thành người cố vấn cho những bạn trẻ Việt Nam đang theo đuổi những giấc mơ lớn.

“Em hiểu cảm giác bị coi thường, nghi ngờ bản thân, nhớ nhà và không có ai giống mình để nhìn theo. Em muốn giúp hành trình của những bạn trẻ ấy trở nên nhẹ nhàng hơn”, Đan Vy nói.

Nếu được gặp lại cô bé 13 tuổi từng bật khóc và muốn quay về Việt Nam trong những ngày đầu ở Mỹ, Đan Vy cho biết cô chỉ muốn nhắn nhủ một điều:

“Hãy tiếp tục là chính mình, tiếp tục chăm chỉ. Đừng để bất kỳ ai khiến em nghi ngờ khả năng của bản thân. Tiềm năng của em nằm ở chính em”.