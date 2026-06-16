Lukaku vào sân 16 giây lập tức khiến FIFA bối rối

(VTC News) -

Phút 66 trong trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập sáng nay 16/6 thuộc bảng G World Cup 2026, huấn luyện viên Rudi Garcia tung Romelu Lukaku vào sân thay cho Charles De Ketelaere. Ngay lập tức, sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả. Romelu Lukaku tạo ra dấu ấn trong pha bóng khiến đội ngũ kỹ thuật của FIFA bối rối vì không biết ai ghi bàn.

Chỉ 16 giây sau khi Lukaku vào sân, đội tuyển Bỉ có bàn thắng. Trong tình huống lên tham gia tấn công, Timothy Castagne căng ngang thuận lợi để Lukaku băng vào. Bóng được đưa vào lưới đội tuyển Ai Cập. Ban đầu, trang chủ FIFA xác định Lukaku ghi bàn. Tuy nhiên, theo ban tổ chức trận đấu, bàn thắng được tính là do Mohammed Hany phản lưới.

Video: Lukaku góp phần tạo nên bàn gỡ hòa của đội tuyển Bỉ

Nếu quan sát kĩ tình huống qua nhiều góc quay truyền hình, người hâm mộ không mấy khó khăn để nhận ra rằng chính Mohammed Hany mới là người đưa bóng vào lưới. Romelu Lukaku với nguồn sức mạnh và thể hình cao lớn tạo ra tác động vào chân trụ của Hany khiến anh đá phản lưới nhà. Hai hậu vệ của Ai Cập vẫn không thể theo kèm tiền đạo nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực.

Lukaku giúp đội tuyển Bỉ có bàn gỡ.

Dẫu vậy, áp lực mà đội tuyển Bỉ tạo ra trong hiệp 2 đủ lớn và bàn thắng đến với đại diện châu Âu là hệ quả tất yếu. Trong khi đó, Ai Cập vẫn có quyền tiếc nuối bởi họ không thiếu đi các pha phản công đủ chất lượng. Đáng tiếc, Mohammed Salah và đặc biệt là Omar Marmoush không đủ sắc sảo để có thể ghi bàn thắng thứ hai.

Ngược lại, những gì mà các tiền đạo như Charles De Ketelaere hay chính Romelu Lukaku thể hiện khiến người hâm mộ Bỉ lo âu. Trong 66 phút có mặt trên sân, Charles De Ketelaere không mang đến bất kì mối nguy nào với khung thành của Ai Cập.

Với Lukaku, ngoài tình huống góp sức mang về bàn thắng gỡ hòa may mắn, anh cũng hiếm khi có cơ hội để dứt điểm. Các trung vệ nhanh nhẹn, quyết liệt của đội tuyển Ai Cập dễ dàng kiềm tỏa một Lukaku không còn ở đỉnh cao phong độ. Anh vẫn vụng về và còn chậm chạp hơn kì World Cup 4 năm về trước. Tỉ số hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu và Bỉ lẫn Ai Cập hoàn toàn có thể hài lòng với kết quả này.