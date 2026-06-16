Kết quả Bỉ 1-1 Ai Cập: Salah kiến tạo, Lukaku cứu nguy

(VTC News) -

Trận đấu đầu tiên của bảng G World Cup 2026 giữa Bỉ và Ai Cập kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Mohamed Salah ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Emam Ashour mở tỷ số cho Ai Cập. Đội tuyển Bỉ thoát thua Mohamed Hany phản lưới dưới sức ép của Romelu Lukaku.

Đội tuyển Bỉ hòa Ai Cập 1-1. (Ảnh: Reuters)

Các chỉ tiêu thống kê cơ bản của 2 đội không chênh lệch đáng kể. Đội tuyển Bỉ và Ai Cập duy trì thế trận giằng co. Đội bóng châu Âu nhỉnh hơn nhưng không đủ để tạo ra sức ép liên tục. Ai Cập phòng ngự có tổ chức, chuyển trạng thái nhanh và biết cách khai thác khoảng trống khi Salah có bóng.

Ngôi sao sắp hết hạn hợp đồng với Liverpool là người chuyền bóng để Emam Ashour sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm, đưa Ai Cập vượt lên ở phút 19. Đội tuyển Bỉ sau đó đẩy cao đội hình, nhưng các pha xử lý của Kevin De Bruyne, Jeremy Doku hay Youri Tielemans chưa đủ tốt để đánh bại hàng thủ đội bóng châu Phi.

Video: Ai Cập mở tỷ số bằng cú sút xa ấn tượng

Sau giờ nghỉ, trận đấu mở hơn. Bỉ phải tấn công để tìm bàn gỡ hòa, trong khi Ai Cập vẫn có những thời điểm khiến đối phương chao đảo. Salah và Omar Marmoush là những nhân tố tạo đột biến của Ai Cập.

Trong thế trận đầy khó khăn, đội tuyển Bỉ được "giải cứu" khi Lukaku vào sân. Tiền đạo này không trực tiếp ghi bàn nhưng pha bóng đầu tiên có anh tham gia khiến Hany của Ai Cập phản lưới. Đội bóng châu Âu dồn lên trong khoảng 20 phút cuối trận, trong khi Ai Cập cho thấy rõ ý định bảo toàn tỷ số.

Video: Bỉ gỡ hòa 1-1

Bỉ có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. De Bruyne sút phạt trúng cột. Brandon Mechele đánh đầu bị thủ môn Oufa Shobeir cản phá ở cuối trận, rồi tiếp tục bỏ lỡ trong thời gian bù giờ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Bỉ 1 1 Ai Cập Hany (phản lưới) 66' 19' Ashour