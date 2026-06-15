Rộ tin HLV Tunisia bị sa thải sau thảm bại ở World Cup 2026

(VTC News) -

Thông tin huấn luyện viên đội tuyển Tunisia bị sa thải được lan truyền trên mạng xã hội từ Romain Molina - nhà báo điều tra thể thao người Pháp cộng tác với các tờ báo lớn như The Guardian, New York Times... Ông cho biết cho biết Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) triệu tập cuộc họp khẩn ngay sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận mở màn World Cup 2026 ngày 15/6.

Cơ quan quản lý bóng đá nước này quyết định cách chức HLV Sabri Lamouchi vì kết quả đáng thất vọng của đội nhà. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển là cú sốc lớn với người hâm mộ Tunisia, bởi đội bóng này từng có màn trình diễn thuyết phục ở vòng loại World Cup 2026. Đại diện Bắc Phi không thua trận nào và chỉ để lọt lưới một lần trong suốt hành trình giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV Sabri Lamouchi bị cách chức ngay sau trận ra quân tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trước khi bước vào World Cup 2026, Tunisia gây thất vọng khi để thua Bỉ với tỷ số 0-5 ở trận giao hữu cuối cùng. Hai trận gần đây chứng kiến hàng thủ Tunisia sụp đổ khi phải nhận tới 10 bàn thua, trái ngược hoàn toàn với phong độ cao từng giúp họ gây ấn tượng ở vòng loại. Sự sa sút này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về công tác chuẩn bị và chiến thuật của ban huấn luyện.

Ông Sabri Lamouchi được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Sami Trabelsi sau khi Tunisia dừng bước ở vòng 16 đội tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Tuy nhiên, quãng thời gian của ông trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển quốc gia không kéo dài quá lâu.

Tháng 1 năm nay, ông Lamouchi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Tunisia với hợp đồng có thời hạn tới tháng 7/2028. Trong 5 trận cầm quân, HLV Lamouchi giúp "Đại bàng Carthage" giành được một chiến thắng 1-0 trước Haiti. Sau đó, đội bóng liên tiếp nhận thất bại trước Áo (0-1), Bỉ (0-5) và Thụy Điển (1-5).

Nguồn tin cho biết FTF đang cân nhắc một số phương án thay thế. Cựu tuyển thủ chạy cánh của Sunderland, ông Wahbi Khazri là một trong những ứng viên được nhắc đến. Bên cạnh đó, Mondher Kebaier - HLV từng dẫn dắt Tunisia tại World Cup 2022 - cũng nằm trong danh sách.

Quyết định thay tướng diễn ra khi World Cup 2026 chỉ mới bắt đầu. Tunisia vẫn còn hai trận đấu tại vòng bảng, lần lượt gặp Nhật Bản vào ngày 21/6 và Hà Lan năm ngày sau đó.